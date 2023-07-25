СФУ урезал стипендии на несколько тысяч. Почему? Спросили вуз и студентов

Как уточнили «ПМ» в СФУ, в этом году резко увеличилось количество студентов, которые подают документы на социальную стипендию. Если в 2021 году таких получателей было 2875, то в 2023 году — 4380. На наш вопрос, связано ли это с СВО и беженцами, в пресс-службе ответили, что нет.