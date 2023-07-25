СФУ урезал стипендии на несколько тысяч. Почему? Спросили вуз и студентов

Posted 25 июля 2023, 07:04
Published 25 июля 2023, 07:04
Modified 25 июля 2023, 16:54
Updated 25 июля 2023, 16:54
Как заявила телеграм-каналу «Борус. Люди» одна из студенток, некоторым учащимся урезали выплаты на 6,5 тысячи рублей. Она связала это с тем, что за счёт отличников якобы решили мотивировать учащихся на тройки и тех, кто имеет академические задолженности.
«Для студента это очень большие деньги. Мы, студенты СФУ, считаем несправедливым то, что троечникам будут выплачивать стипендии за счёт студентов, которые прилагают усилия не только в учёбе, но и во внеучебной деятельности».
По словам студентки, с каждым годом сумма увеличивалась, но с 1 июля 2023 года выплаты стали ниже, чем были в 2019 году.
Информацию о том, что ряд выплат студентам уменьшили, подтвердила «Проспекту Мира» одна из студенток Института филологии и языковой коммуникации (ИФиЯК). По её словам, пострадали повышенные академические и социальные стипендии. Первые положены за успехи в учебе, спорте, научной, творческой и общественной деятельности, вторые выплачивают сиротам, инвалидам, ветеранам боевых действий, тем, кто проходил военную службу по контракту, и так далее.
«Мне в сумме на 4 тысячи рублей понизили, но это потому, что в двух номинациях повышенка была, — рассказала студентка. — Получается, по две тысячи на каждую номинацию. Но мне тут осталось только за август получить, потом будет зарплата плюс стипендия магистранта. Но вообще возмутительно, конечно, но ничего нельзя сделать».
Но, по её словам, в ИФиЯК не платят стипендию троечникам. Девушка считает, что выплаты урезали, так как, например, могло стать больше беженцев.
«Насчёт стипендии троечникам и не сдавшим — в нашем институте такого точно нет. О чём говорить, у нас с 2021 или 2022 года платники скидку на оплату навсегда теряют при тройке или несдаче экзаменов. Думаю, что понижают в основном социалку, потому что в этом году стало больше малоимущих и беженцев. Но у некоторых выплаты упали очень сильно. И повышенную урезали. Там несколько номинаций, по каждой я не считала, но у меня повышка уменьшилась на 4500 рублей в сумме. Обидно, что сократили, потому что мы получали её не просто так, а за хорошую учёбу».
Ещё одна студентка рассказала «ПМ», что её социальная стипендия уменьшилась примерно на 10 тысяч рублей.
СФУ сообщил в своих соцсетях, что с 1 июля размер некоторых стипендий действительно уменьшился. В вузе заявили, что раньше университет мог делать выплаты в таких размерах, которые превышали размеры, установленные нормативами Министерства науки и высшего образования, но теперь соискателей стало больше.
«Сейчас ситуация изменилась. Количество людей, претендующих на получение социальной стипендии, увеличилось, а объём стипендиального фонда остался прежним. Поэтому размеры стипендий с этого месяца приведены к нормативным значениям Минобрнауки, чтобы распределить фонд на всех студентов».
Как уточнили «ПМ» в СФУ, в этом году резко увеличилось количество студентов, которые подают документы на социальную стипендию. Если в 2021 году таких получателей было 2875, то в 2023 году — 4380. На наш вопрос, связано ли это с СВО и беженцами, в пресс-службе ответили, что нет.
«Нет, с СВО это не связано. Это планомерный процесс, который идёт с 2021 года. Количество просителей увеличивается. По факту каждый, кто заселяется в общежитие, имеет право на такую стипендию».
В СФУ добавили, что запросили дополнительные средства. Если деньги выделят, стипендии и материальные выплаты обещают увеличить.