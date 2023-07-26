Экспортеры изучают условия доступа на внешние рынки в онлайн-режиме и бесплатно

Posted 26 июля 2023, 08:57
Published 26 июля 2023, 08:57
Modified 26 июля 2023, 08:59
Updated 26 июля 2023, 08:59
За последний год предприниматели воспользовались сервисом более 11 тысяч раз, услугу получили свыше 3 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
«Аналитика. Барьеры и требования рынков» — это интерактивная информационно-аналитическая платформа. С ее помощью можно узнать о торговых барьерах и ограничениях на зарубежных рынках в отношении отечественных товаров. Сервис подходит компаниям с разной экспортной зрелостью — как опытным, так и только начинающим внешнеэкономическую деятельность.
Актуальная база данных по торговым ограничениям и удобный интерфейс позволяют моментально найти сведения по нетарифным мерам регулирования и ввозным таможенным пошлинам, действующим на зарубежных рынках. Платформа позволяет разобраться в требованиях стран в сфере технического регулирования, если таковые имеются, и быстро сравнить информацию по барьерам в разных государствах. Таким образом, сервис помогает предпринимателям принять взвешенное решения при выборе экспортного рынка для своей продукции.
На платформе «Аналитика. Барьеры и требования рынков» экспортеры могут ввести варианты поиска барьеров и требований — от единичных параметров (страна, вид меры, наименование товара, классификационный код по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности) до их компиляции, сделали интерактивную карту мира с распределением ограничений по странам.
Общее количество нетарифных торговых барьеров на рынках отдельных стран — торговых партнеров России, выявленных специалистами РЭЦ, составляет 8763. Так, более 650 касаются санитарных и фитосанитарных норм, технических барьеров к торговле — свыше 540.
Для удобства пользователей на платформе страны сгруппированы по общим требованиями к импорту российских товаров, также здесь даны подробные описания существующих ограничений, что позволяет предпринимателям сравнить интересующие направления и спрогнозировать издержки, связанные с экспортом товара по конкретным направлениям.
Об этих и других мерах поддержки предпринимателей в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство» можно узнать в центре «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124, на сайте мойбизнес-24.
Дополнительная информация для СМИ: +7 (391) 205-44-32, доб.42, пресс-служба центра «Мой бизнес» Красноярского края.
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