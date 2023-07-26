Экспортеры изучают условия доступа на внешние рынки в онлайн-режиме и бесплатно

«Аналитика. Барьеры и требования рынков» — это интерактивная информационно-аналитическая платформа. С ее помощью можно узнать о торговых барьерах и ограничениях на зарубежных рынках в отношении отечественных товаров. Сервис подходит компаниям с разной экспортной зрелостью — как опытным, так и только начинающим внешнеэкономическую деятельность.