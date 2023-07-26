Красноярский «Илон Маск» сдал подельников и вышел из СИЗО

Posted 26 июля 2023, 08:46
Published 26 июля 2023, 08:46
Modified 26 июля 2023, 09:39
Updated 26 июля 2023, 09:39
Его обвиняют в том, что он обманул не меньше полутора тысяч человек в 17 регионах России на сумму около 673 млн рублей.
Однако, как пишет Ngs24, 16 июня Железнодорожный районный суд перевёл Куликова под домашний арест до 8 августа.
Как изданию рассказали в объединённой пресс-службе судов края, «на это были законные основания». Как сообщили «Проспекту Мира» в прокуратуре, Куликов пошёл на досудебную сделку со следствием.
Напомним, что Максима Куликова отправили в СИЗО по подозрению в организации преступного сообщества (210 УК). В этом ему помогали девять человек. Трое из них были адвокатами.
Речь идёт об адвокате Илье Вараксине, члене адвокатской палаты Ленинградской области и 37-летнем директоре юридической компании. Против них возбудили уголовные дела о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (часть 1 статья 210 УК РФ). Для расследования их доставили в Красноярск.
Ещё одним фигурантом дела о «КПК» стал следователь полиции. В прокуратуре «Проспекту Мира» сказали, что во время сотрудничества в структуре КПК мужчина был финансовым консультантом — принимал деньги от граждан. Затем возглавил один из филиалов КПК. Он устроился в МВД уже после того, как финансовая пирамида прекратила свою деятельность. Ему грозит наказание за создание преступного сообщества (часть 2 статьи 210 УК РФ).