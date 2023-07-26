prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля 2023, 08:46

Published 26 июля 2023, 08:46

Modified 26 июля 2023, 09:39

Updated 26 июля 2023, 09:39

Красноярский «Илон Маск» сдал подельников и вышел из СИЗО

Обновлено 26 июля 2023, 09:39
Основателя кооперативов «Совет» и «Зенит» Максима Куликова выпустили из СИЗО.

Его обвиняют в том, что он обманул не меньше полутора тысяч человек в 17 регионах России на сумму около 673 млн рублей.

Однако, как пишет Ngs24, 16 июня Железнодорожный районный суд перевёл Куликова под домашний арест до 8 августа.

Как изданию рассказали в объединённой пресс-службе судов края, «на это были законные основания». Как сообщили «Проспекту Мира» в прокуратуре, Куликов пошёл на досудебную сделку со следствием.

Напомним, что Максима Куликова отправили в СИЗО по подозрению в организации преступного сообщества (210 УК). В этом ему помогали девять человек. Трое из них были адвокатами.

Речь идёт об адвокате Илье Вараксине, члене адвокатской палаты Ленинградской области и 37-летнем директоре юридической компании. Против них возбудили уголовные дела о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (часть 1 статья 210 УК РФ). Для расследования их доставили в Красноярск.

Ещё одним фигурантом дела о «КПК» стал следователь полиции. В прокуратуре «Проспекту Мира» сказали, что во время сотрудничества в структуре КПК мужчина был финансовым консультантом — принимал деньги от граждан. Затем возглавил один из филиалов КПК. Он устроился в МВД уже после того, как финансовая пирамида прекратила свою деятельность. Ему грозит наказание за создание преступного сообщества (часть 2 статьи 210 УК РФ).

  • Куликов открывал «Национальную космическую компанию», пообещав доставить ракеты на Марс и Луну, за что получил прозвище «красноярский Илон Маск».
  • Он был задержан в Краснодаре в 2022 году.
#Город#Люди#Общество#Криминал#Красноярск#Суд#Красноярский край#Россия#СИЗО#Мошенничество#Финансовая пирамида
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика