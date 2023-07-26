Красноярский «Илон Маск» сдал подельников и вышел из СИЗО

Ещё одним фигурантом дела о «КПК» стал следователь полиции. В прокуратуре «Проспекту Мира» сказали, что во время сотрудничества в структуре КПК мужчина был финансовым консультантом — принимал деньги от граждан. Затем возглавил один из филиалов КПК. Он устроился в МВД уже после того, как финансовая пирамида прекратила свою деятельность. Ему грозит наказание за создание преступного сообщества (часть 2 статьи 210 УК РФ).