В Красноярске на пороге минлесхоза нашли бельчат. У них проблемы со здоровьем

Posted 29 июля 2023, 09:51
Published 29 июля 2023, 09:51
Modified 31 июля 2023, 03:52
Updated 31 июля 2023, 03:52
Маленьких грызунов нашли 26 июля. В ведомстве предположили, что с их мамой-белкой что-то случилось, так как сами малыши не смогли бы выбраться из гнезда.
Сотрудники минлесхоза накормили бельчат и отвезли их в красноярский Центр охраны дикой природы. Там оказалось, что у двоих из них серьезные проблемы со здоровьем — ветеринары при осмотре заметили хрипы в легких.
Теперь грызунов будут лечить. Сейчас на корм и лечение в Центре открыли сбор. После реабилитации бельчат выпустят на волю.