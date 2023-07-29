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Posted 29 июля 2023, 09:51

Published 29 июля 2023, 09:51

Modified 31 июля 2023, 03:52

Updated 31 июля 2023, 03:52

В Красноярске на пороге минлесхоза нашли бельчат. У них проблемы со здоровьем

29 июля 2023, 09:51

В Красноярске на пороге минлесхоза нашли бельчат с проблемами со здоровьем

В Красноярске у входа в краевой минлесхоза нашли четверых бельчат. Их мамы не было рядом.

Маленьких грызунов нашли 26 июля. В ведомстве предположили, что с их мамой-белкой что-то случилось, так как сами малыши не смогли бы выбраться из гнезда.

Сотрудники минлесхоза накормили бельчат и отвезли их в красноярский Центр охраны дикой природы. Там оказалось, что у двоих из них серьезные проблемы со здоровьем — ветеринары при осмотре заметили хрипы в легких.

Теперь грызунов будут лечить. Сейчас на корм и лечение в Центре открыли сбор. После реабилитации бельчат выпустят на волю.

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