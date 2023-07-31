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Posted 31 июля 2023, 04:25

Published 31 июля 2023, 04:25

Modified 1 января, 14:21

Updated 1 января, 14:21

Красноярский депутат предложила вернуть смертную казнь из-за убийства в Дивногорске

31 июля 2023, 04:25
Сюжет
Убийство школьницы в Дивногорске
Депутат заксобрания Красноярского края Вера Оськина предложила вернуть смертную казнь после убийства 16-летней девушки из Дивногорска.

Подозреваемым по делу проходит 34-летний Иван Папенко. Следователи считают, что мужчина ограбил, надругался и перерезал горло школьнице.

Центральный суд Красноярска отправил его в СИЗО до 23 сентября. На суде Папенко сам просил об этом, признав, что может ещё совершить преступления. Ранее мужчина уже был судим за убийство и изнасилование.

После этих событий депутат заксобрания Вера Оськина предложила вернуть смертную казнь в России в отдельных случаях.

«С первого дня, как только сообщили о ее гибели, думаю, ну почему траектория жизни преступника, дважды отсидевшего за подобные преступления, сошлись с траекторией жизни чудесного, доброго, улыбчивого, красивого ребенка? Каково родителям, если у меня сердце плачет! Разве для этого они ее растили? Мы вышли из состава Совета Европы, куда вступая, Россия взяла на себя обязательство отменить смертную казнь. Думаю, что можем вернуться к вопросу её возвращения в отдельных случаях, особенно за подобного рода преступления».

Смертную казнь отменили в России в 1997 году. Последний смертный приговор был исполнен 2 августа 1996 года. Убийца Сергей Головкин был расстрелян за убийство и надругательство над 11 мальчиками.

Те, кто выступают против смертной казни, приводят такие аргументы: возможность судебной ошибки и осуждение невиновного, смертная казнь не остановит преступления, казнь порождает жесткость в обществе, наличие «института палачей», казнь не устраняет причины совершения преступлений, среди которых — бедность, психические отклонения, необразованность.

Ранее вернуться к смертной казни предложил и экс-президент Дмитрий Медведев. Однако это заявление было сделано на фоне боевых действий между Россией и Украиной.

Нужно ли возвращать смертную казнь?
Проголосовало: 378 чел.
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