Красноярский нацпарк поделился кадрами дружелюбных бобров. Смотрите, какие милые

Posted 31 июля 2023, 03:19
Published 31 июля 2023, 03:19
Modified 13 февраля, 11:38
Updated 13 февраля, 11:38
По словам сотрудников, они часто встречают бобров на территории Перовского и Горного кластеров. Животные не боятся человека, а иногда «даже с интересом рассматривают гостей, которые стараются их сфотографировать».
«Несмотря на дружелюбность бобров, следует помнить, что это дикие животные и к ним нужно относиться с осторожностью», — отметили в нацпарке.
В нацпарке предупредили, что при встрече с бобром не нужно подходить к нему слишком близко. Он может напасть, если почувствует опасность.
Также там отметили, что бобров чаще замечают вечером, а днем «встреча с этим зверьком маловероятна».