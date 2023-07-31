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Posted 31 июля 2023, 03:19

Published 31 июля 2023, 03:19

Modified 13 февраля, 11:38

Updated 13 февраля, 11:38

Красноярский нацпарк опубликовал снимки дружелюбных бобров

Красноярский нацпарк поделился кадрами дружелюбных бобров. Смотрите, какие милые

31 июля 2023, 03:19
Фото: Н. Кузинов, t.me/sayanzapoved.

Красноярский нацпарк опубликовал снимки дружелюбных бобров

Национальный парк «Шушенский бор» поделился снимками дружелюбных речных бобров.

По словам сотрудников, они часто встречают бобров на территории Перовского и Горного кластеров. Животные не боятся человека, а иногда «даже с интересом рассматривают гостей, которые стараются их сфотографировать».

«Несмотря на дружелюбность бобров, следует помнить, что это дикие животные и к ним нужно относиться с осторожностью», — отметили в нацпарке.

В нацпарке предупредили, что при встрече с бобром не нужно подходить к нему слишком близко. Он может напасть, если почувствует опасность.

Также там отметили, что бобров чаще замечают вечером, а днем «встреча с этим зверьком маловероятна».

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Природа#Фотографии#Животные#Красноярский край#Саяно-Шушенский заповедник#Бобры#Нацпарк «Шушенский бор»
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