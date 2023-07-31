«Не было денег, нужда приспичила»: красноярец украл телефон и попался в ломбарде

Как рассказали в МВД, им поступило сообщение о краже от 50-летнего жителя. Он рассказал, что во дворе дома на Менжинского к нему подошел незнакомец, ударил по лицу и выхватил телефон за 50 тысяч рублей. Потом он убежал.