«Не было денег, нужда приспичила»: красноярец украл телефон и попался в ломбарде

Posted 31 июля 2023, 02:55
Published 31 июля 2023, 02:55
Modified 31 июля 2023, 02:57
Updated 31 июля 2023, 02:57
Как рассказали в МВД, им поступило сообщение о краже от 50-летнего жителя. Он рассказал, что во дворе дома на Менжинского к нему подошел незнакомец, ударил по лицу и выхватил телефон за 50 тысяч рублей. Потом он убежал.
В итоге грабителя задержали в ломбарде. Там он пытался продать похищенное. Злоумышленником оказался 33-летний житель. Он уже был судим за имущественные преступления.
На вопрос о причине задержания, мужчина ответил: «Украл телефон по причине не было денег, нужда приспичила, не жил дома».
В отношении него возбудили уголовное дело за грабеж (часть 2 статья 161 УК РФ). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.