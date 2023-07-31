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Posted 31 июля 2023, 02:55

Published 31 июля 2023, 02:55

Modified 31 июля 2023, 02:57

Updated 31 июля 2023, 02:57

«Не было денег, нужда приспичила»: красноярец украл телефон и попался в ломбарде

31 июля 2023, 02:55

Красноярец пытался сдать в ломбард украденный телефон за 50 тысяч и был задержан

В Красноярске житель «из-за нужды» украл телефон у прохожего. Его задержали в ломбарде.

Как рассказали в МВД, им поступило сообщение о краже от 50-летнего жителя. Он рассказал, что во дворе дома на Менжинского к нему подошел незнакомец, ударил по лицу и выхватил телефон за 50 тысяч рублей. Потом он убежал.

В итоге грабителя задержали в ломбарде. Там он пытался продать похищенное. Злоумышленником оказался 33-летний житель. Он уже был судим за имущественные преступления.

На вопрос о причине задержания, мужчина ответил: «Украл телефон по причине не было денег, нужда приспичила, не жил дома».

В отношении него возбудили уголовное дело за грабеж (часть 2 статья 161 УК РФ). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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