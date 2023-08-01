Красноярцы теперь могут онлайн следить за очередями в травмпунктах

Posted 1 августа 2023, 12:05
Published 1 августа 2023, 12:05
Modified 12 февраля, 07:14
Updated 12 февраля, 07:14
Как пишут на сайте краевого минздрава, сайт показывает, сколько пациентов в очереди к врачу травматологу в реальном времени, и помогает пациенту попасть туда, где ожидание будет минимальным.
Разработал систему Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр при поддержке минздрава края. Сервис должен равномерно распределить нагрузку по шести городским учреждениям. Ранее горожане жаловались на большие очереди в травмпунктах Красноярска.
Есть в приложении и функция отправки пациента в другой травмпункт на санитарном транспорте, если в учреждении большие очереди.
Найти карту можно по ссылке. Также Q-код и ссылку на сервис разместят на информационных стендах и регистратурах травмпунктов, на сайтах краевого минздрава и краевого медико-информационного центра, а также в соцсетях.
Эту неделю сервис будет работать в тестовом режиме. В дальнейшем на карте добавят и другие профили травмпунктов.