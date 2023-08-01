Неизвестные ночью вскрыли ларьки на острове Татышев и обокрали их на 150 тысяч

Posted 1 августа 2023, 02:58
Published 1 августа 2023, 02:58
Modified 1 августа 2023, 13:49
Updated 1 августа 2023, 13:49
Как рассказали «Проспекту Мира» в полиции, все произошло в ночь на воскресенье, 30 июля. К полицейским обратился 37-летний предприниматель.
Он рассказал, что неизвестные вскрыли павильоны и похитили имущество четырех владельцев торговых точек. Взломщики украли четыре электросамоката, сотовый телефон и деньги из кассы — всего на 154 тысячи рублей.
Сейчас возбудили уголовное дело. Проводится расследование.