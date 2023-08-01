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Posted 1 августа 2023, 02:58

Published 1 августа 2023, 02:58

Modified 1 августа 2023, 13:49

Updated 1 августа 2023, 13:49

Неизвестные ночью вскрыли ларьки на острове Татышев и обокрали их на 150 тысяч

1 августа 2023, 02:58
Неизвестные в Красноярске украли из ларьков с едой на острове Татышев имущество более чем на 150 тысяч рублей.

Как рассказали «Проспекту Мира» в полиции, все произошло в ночь на воскресенье, 30 июля. К полицейским обратился 37-летний предприниматель.

Он рассказал, что неизвестные вскрыли павильоны и похитили имущество четырех владельцев торговых точек. Взломщики украли четыре электросамоката, сотовый телефон и деньги из кассы — всего на 154 тысячи рублей.

Сейчас возбудили уголовное дело. Проводится расследование.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Криминал#Происшествия#Красноярск#Кража#Татышев#МВД
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