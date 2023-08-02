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Posted 2 августа 2023, 06:44

Published 2 августа 2023, 06:44

Modified 2 августа 2023, 06:46

Updated 2 августа 2023, 06:46

Красноярский бензин стал одним из самых дорогих в Сибири

2 августа 2023, 06:44
Аналитики посчитали, где в России самый дорогой бензин и сколько топлива можно купить на среднюю зарплату в регионе. Бензин в Красноярском крае стал одним из самых дорогих в Сибири.

В первом полугодии 2023 года бензин в России дорожал быстрее, чем в прошлом году. В июне средняя цена АИ-92 по стране составила 48,37 рубля за литр, что на 2,5% больше, чем в декабре 2022 года.

Цены на бензин выросли почти во всех регионах. В Красноярском крае средняя цена за литр АИ-92 в июне — 47,73 рубля, что дороже, чем в некоторых регионах Сибири. Например, в Омской области в июне литр стоил 45,64 рубля. Выше цена за литр АИ-92 только в Туве (52,16 рубля) и Иркутской области (49,6 рубля). Такие данные приводит «РИА Рейтинг».

Самая высокая цена на бензин наблюдается в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на транспортировку. А минимальная стоимость — в Челябинской области (44,9 рубля за литр).

Если брать Сибирь, то больше всего за первые шесть месяцев 2023 года АИ-92 подорожал в Тыве — на 12,6%. На втором месте стоит Алтай (4,6%). На третьем месте разместился Красноярский край, топливо стало дороже на 3,6%.

Аналитики «РИА Рейтинга» посчитали, что на среднюю зарплату в Красноярском крае в июне можно было купить 1 337 литров бензина АИ-92, что больше, чем в Иркутской (1 160 литров), и Томской (1 089 литров) областях.

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут купить жители столичных регионов и регионов Крайнего Севера. Меньше 700 литров в месяц могут купить жители восьми регионов. Причина — низкие зарплаты.

  • Недавно красноярцы заметили, как подорожал бензин. Люди рассказывают, что с мая стоимость литра топлива на заправках выросла в среднем на 2-5 рублей. Глава Союза владельцев независимых АЗС края прогнозирует дальнейший рост цен.
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