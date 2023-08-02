Красноярский бензин стал одним из самых дорогих в Сибири

Цены на бензин выросли почти во всех регионах. В Красноярском крае средняя цена за литр АИ-92 в июне — 47,73 рубля, что дороже, чем в некоторых регионах Сибири. Например, в Омской области в июне литр стоил 45,64 рубля. Выше цена за литр АИ-92 только в Туве (52,16 рубля) и Иркутской области (49,6 рубля). Такие данные приводит «РИА Рейтинг».