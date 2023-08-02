Красноярцы массово жалуются на вонючий воздух

Posted 2 августа 2023, 05:29
Published 2 августа 2023, 05:29
Modified 2 августа 2023, 07:28
Updated 2 августа 2023, 07:28
По данным Среднесибирского УГМС, режим будет действовать с 13:00 2 августа до 19:00 3 августа.
По данным сервиса Nebo.live, воздух в Красноярске начал портиться утром. К 12:00 в городе есть один «красный участок» — на улице Белинского.
На плохой воздух и дымку красноярцы стали жаловаться в соцсетях — они написали уже десятки комментариев:
«Над городом (у Октябрьского моста на правом, Татышев, Взлётка) повис какой-то вонючий дым».
«Окна все закрыла, на улице невозможно воняет химией».
«Тут согласна, дышать нечем».
«Правый берег из-за дымки еле видно».
Жители опубликовали фото города в дымке:
Согласно онлайн-мониторингу IQAir, шесть из десяти самых загрязненных территорий России сейчас — в Красноярском крае. Хуже всего в Канске: индикатор окрасился в фиолетовый и приобрел надпись «Очень вредно».