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Posted 3 августа 2023, 03:00

Published 3 августа 2023, 03:00

Modified 3 августа 2023, 03:00

Updated 3 августа 2023, 03:00

В Красноярске впервые состоится выставка архитектурных исследований

3 августа 2023, 03:00
5 августа в креативном пространстве «Индустрия» по адресу ул. Ады Лебедевой, 93в состоится открытие новой экспозиции — выставки архитектурных исследований под названием «Город О».

Ее авторами являются архитектор из Красноярска Алена Грасс, а также архитекторы-исследователи из Казани и Москвы Алиса Силантьева и Александр Соколов.

Выставка предлагает представить себе мир, где человечество умеет в полной мере использовать технологии и инженерные идеи природы, учитывать законы цикличности и устойчивости. Каким был бы город и архитектура в таком мире?

В экспозиции представлены концептуальные исследования трех талантливых архитекторов, задумывающихся о будущем общества и города, роли человека и индустрии в свете возможного превращения биосферы в антропосферу. Авторы выставки утверждают, что современная архитектура требует переосмысления, и архитектор должен стать ученым, изучающим наиболее эффективные методы организации жизни и использования ресурсов. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможный экологический кризис.

Посетители выставки смогут узнать о потенциале строительной отрасли, о том, как биотехнологии могут формировать пространства в городе, а также о применении искусственного интеллекта для создания архитектурных концепций и идей.

В проектах выставки «Город О» авторы сочетают тонкую ручную графику с визуализациями, сгенерированными при помощи нейросетей, параметрические модели и скульптуры из мицелия, картины, на которых растет мох, и центр эвтаназии, выполненный из переработанного пластика.

Куратором выставки является Элина Гусарова. Выставка продлится до 1 октября в креативном пространстве «Индустрия». Вход свободный.

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