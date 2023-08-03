В Красноярске впервые состоится выставка архитектурных исследований

В экспозиции представлены концептуальные исследования трех талантливых архитекторов, задумывающихся о будущем общества и города, роли человека и индустрии в свете возможного превращения биосферы в антропосферу. Авторы выставки утверждают, что современная архитектура требует переосмысления, и архитектор должен стать ученым, изучающим наиболее эффективные методы организации жизни и использования ресурсов. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможный экологический кризис.