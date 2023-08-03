В Красноярске впервые состоится выставка архитектурных исследований

Posted 3 августа 2023, 03:00
Published 3 августа 2023, 03:00
Modified 3 августа 2023, 03:00
Updated 3 августа 2023, 03:00
Ее авторами являются архитектор из Красноярска Алена Грасс, а также архитекторы-исследователи из Казани и Москвы Алиса Силантьева и Александр Соколов.
Выставка предлагает представить себе мир, где человечество умеет в полной мере использовать технологии и инженерные идеи природы, учитывать законы цикличности и устойчивости. Каким был бы город и архитектура в таком мире?
В экспозиции представлены концептуальные исследования трех талантливых архитекторов, задумывающихся о будущем общества и города, роли человека и индустрии в свете возможного превращения биосферы в антропосферу. Авторы выставки утверждают, что современная архитектура требует переосмысления, и архитектор должен стать ученым, изучающим наиболее эффективные методы организации жизни и использования ресурсов. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможный экологический кризис.
Посетители выставки смогут узнать о потенциале строительной отрасли, о том, как биотехнологии могут формировать пространства в городе, а также о применении искусственного интеллекта для создания архитектурных концепций и идей.
В проектах выставки «Город О» авторы сочетают тонкую ручную графику с визуализациями, сгенерированными при помощи нейросетей, параметрические модели и скульптуры из мицелия, картины, на которых растет мох, и центр эвтаназии, выполненный из переработанного пластика.
Куратором выставки является Элина Гусарова. Выставка продлится до 1 октября в креативном пространстве «Индустрия». Вход свободный.
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