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Posted 15 августа 2023, 02:36

Published 15 августа 2023, 02:36

Modified 10 сентября, 11:52

Updated 10 сентября, 11:52

В Красноярске в Татышев-парке созрели яблоки

Красноярцы начали собирать яблоки на острове Татышев

15 августа 2023, 02:36
Фото: Татышев-парк

В Красноярске в Татышев-парке созрели яблоки

На острове Татышев поспели яблоки. Там в западной части расположен яблоневый сад.

В Татышев-парке отметили, что следят за сбором яблок в саду. Некоторые гости парка уже попробовали первый урожай.

Сад открыт для всех, но собирать плоды нужно правильно. В администрации дали несколько основных правил:

  • ветви нужно придерживать, чтобы они не сломались;
  • залазить на дерево не стоит, надо собирать те яблоки, до которых можно дотянуться
  • за собой важно прибраться и вывезти мусор.

В прошлом году плоды еще не успели поспеть, а красноярцы уже вывозили яблоки в мешках и на тележках. Люди говорили, что некоторые специально брали напрокат тележку, чтобы перевезти яблоки на парковку и загрузить в автомобиль.

  • В прошлых годах очевидцы тоже жаловались, что люди выносят фрукты мешками и оставляют после себя сломанные деревья.
  • Мэрия просила красноярцев не ломать в саду ветки, не оставлять мусор и «не жадничать».
#Анастасия Аскарова#Общество#Красноярск#Татышев парк#Татышев#Остров Татышев#Яблочная аллея#Яблоневый сад
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