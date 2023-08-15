Красноярцы начали собирать яблоки на острове Татышев

Posted 15 августа 2023, 02:36
Published 15 августа 2023, 02:36
Modified 10 сентября, 11:52
Updated 10 сентября, 11:52
В Татышев-парке отметили, что следят за сбором яблок в саду. Некоторые гости парка уже попробовали первый урожай.
Сад открыт для всех, но собирать плоды нужно правильно. В администрации дали несколько основных правил:
В прошлом году плоды еще не успели поспеть, а красноярцы уже вывозили яблоки в мешках и на тележках. Люди говорили, что некоторые специально брали напрокат тележку, чтобы перевезти яблоки на парковку и загрузить в автомобиль.