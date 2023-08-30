В детсадах Красноярска не хватает 290 сотрудников. Они увольняются из-за зарплат

Еще весной 2023 года в детских садах Красноярска расформировали группы с детьми разного возраста, из-за чего у воспитателей сняли соответствующую доплату. Но, по словам родителей, в детском саду № 165 такие группы остались несмотря на то, что денег воспитателям за это не платят. Также педагоги недовольны сокращением стимулирующих выплат.