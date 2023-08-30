В детсадах Красноярска не хватает 290 сотрудников. Они увольняются из-за зарплат

Posted 30 августа 2023, 06:14
Published 30 августа 2023, 06:14
Modified 21 января, 11:13
Updated 21 января, 11:13
Журналистам Ngs24.ru родители сообщили, что педагогов не устраивает сокращение стимулирующих выплат и отсутствие доплаты за работу с разновозрастной группой детей.
Еще весной 2023 года в детских садах Красноярска расформировали группы с детьми разного возраста, из-за чего у воспитателей сняли соответствующую доплату. Но, по словам родителей, в детском саду № 165 такие группы остались несмотря на то, что денег воспитателям за это не платят. Также педагоги недовольны сокращением стимулирующих выплат.
Пресс-секретарь управления образования Екатерина Лукьянова сообщила «Проспекту Мира», что в ведомстве знают об открытых вакансиях в детском саду №165. Сейчас этому и другим учреждениям ищут сотрудников
В управлении пояснили, что зарплата педагога складывается из базового оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных и стимулирующих выплат. Последняя из них рассчитывается индивидуально и выплачивается ежемесячно. Деньги распределяет комиссия каждого детсада.
«Перед выплатами все баллы, заработанные педагогическим коллективом ДОУ, суммируются, фонд стимулирующих доплат делится на полученную сумму баллов. Таким образом получается стоимость одного балла. Затем количество балов, заработанных конкретным воспитателем, умножается на цену одного балла. Получается сумма стимулирующей доплаты, заработанной данным педагогом за учитываемый отрезок времени. В случае вашего несогласия с количеством баллов, можно обратиться в комиссию вашего учреждения для их пересмотра».
Чтобы получать зарплату на равных с другими педагогами, заявляют в ведомстве, надо иметь достижения в педагогической деятельности и достижения воспитанников, принимать участие в районных и городских мероприятиях.
Отмена оплаты по разновозрастным группам в этом и других садах произошла из-за нового краевого постановления, которое формирует порядок расчета фонда оплаты труда дошкольных учреждений. В управлении добавили, что с 1 июля на 6,3% подняли зарплаты бюджетникам, в том числе воспитателям детских садов.
По данным базы вакансий управления образования, в детский сад №165 в Свердловском районе требуются три воспитателя, психолог, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. В целом в районе не хватает 41 педагога, в том числе воспитателей, младших воспитателей, дворников, уборщиков, поваров, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре, психологов, логопедов и дефектологов. Зарплаты на эти должности на сайте не указаны.
В базе управления образования Центрального района опубликовано 30 вакансий, в Железнодорожном — 31 вакансия, в Кировском — 25, в Ленинском — 41. Лидеры по нехватке педагогов — Октябрьский, где не хватает 62 педагога, и Советский, где нужны 60 сотрудников. Всего в городе в детские сады требуется 290 сотрудников. Большинство из них — воспитатели и младшие воспитатели. Зарплаты также не называют.
Вакансии воспитателей муниципальных детских садов есть и на hh.ru. Например, педагогу МБДОУ №320 предлагают зарплату в 24 998 — 43 000 рублей, а педагогу МБДОУ № 43 — 25 988 рублей.
Недавно «Проспект Мира» узнал, нехватка каких педагогов-предметников в Красноярске особенно острая и в каких районах города больше всего не хватает учителей.