Организаторы концерта Басты обвинили краевые власти в переносах выступления

Напомним, выступление Басты должно было состояться 25 июня, но его отменили за день до концерта из-за «безопасности». Красноярцы жаловались, что не могут вернуть деньги за билеты, однако организаторы до сих пор заявляют о переносе выступления, не уточняя дату.