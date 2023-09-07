Организаторы концерта Басты обвинили краевые власти в переносах выступления

Posted 7 сентября 2023, 08:49
Published 7 сентября 2023, 08:49
Modified 12 февраля, 07:14
Updated 12 февраля, 07:14
Скриншот с ответом «Неба Рекордс» неизвестному адресату опубликовал телеграм-канал «Главный по Афише». В нем сообщается, что на данный момент «решается вопрос» с администрацией региона. О каком вопросе идет речь, не уточняется.
Также организаторы призвали адресата позвонить секретарям губернатора и министра спорта, предположив, что после звонков появится «решение».
В минспорта «Проспекту Мира» ответили, что в настоящее время не располагают информацией. Кроме того, мы написали запрос организаторам концерта.
Напомним, выступление Басты должно было состояться 25 июня, но его отменили за день до концерта из-за «безопасности». Красноярцы жаловались, что не могут вернуть деньги за билеты, однако организаторы до сих пор заявляют о переносе выступления, не уточняя дату.