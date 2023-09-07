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Posted 7 сентября 2023, 08:49

Published 7 сентября 2023, 08:49

Modified 12 февраля, 07:14

Updated 12 февраля, 07:14

Организаторы концерта Басты обвинили краевые власти в переносах выступления

7 сентября 2023, 08:49
В концертном агентстве «Небо Рекордс» заявили, что с выступление артиста не могут согласовать с властями Красноярского края. При этом люди не могут вернуть деньги за концерт больше двух месяцев.

Скриншот с ответом «Неба Рекордс» неизвестному адресату опубликовал телеграм-канал «Главный по Афише». В нем сообщается, что на данный момент «решается вопрос» с администрацией региона. О каком вопросе идет речь, не уточняется.

Также организаторы призвали адресата позвонить секретарям губернатора и министра спорта, предположив, что после звонков появится «решение».

В минспорта «Проспекту Мира» ответили, что в настоящее время не располагают информацией. Кроме того, мы написали запрос организаторам концерта.

Напомним, выступление Басты должно было состояться 25 июня, но его отменили за день до концерта из-за «безопасности». Красноярцы жаловались, что не могут вернуть деньги за билеты, однако организаторы до сих пор заявляют о переносе выступления, не уточняя дату.

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#Владислав Савончик#Общество#Концерты#Баста
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