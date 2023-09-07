В Красноярском крае военного дважды осудили за пьяную езду

Posted 7 сентября 2023, 08:33
Published 7 сентября 2023, 08:33
Modified 24 декабря, 18:45
Updated 24 декабря, 18:45
Как рассказали в пресс-службе красноярского гарнизонного военного суда, рядового Брускова в сентябре 2021 года осудили по уголовной статье о пьяной езде (264.1 УК РФ).
В апреле 2023 года его снова поймали на таком же преступлении — он ехал пьяным по Балахтинскому району и был задержан сотрудниками полиции.
Военный суд приговорил Брускова к 1 году 3 месяцам колонии общего режима и на четыре года запретил заниматься деятельностью, связанной с вождением. Автомобиль «ВАЗ», на котором ездил Брусков, конфисковали в пользу государства. Рядового взяли под стражу в зале суда.