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Posted 7 сентября 2023, 08:33

Published 7 сентября 2023, 08:33

Modified 24 декабря, 18:45

Updated 24 декабря, 18:45

В Красноярском крае военного дважды осудили за пьяную езду

7 сентября 2023, 08:33
В Балахтинском районе осудили военного, которого неоднократно ловили пьяным за рулем.

Как рассказали в пресс-службе красноярского гарнизонного военного суда, рядового Брускова в сентябре 2021 года осудили по уголовной статье о пьяной езде (264.1 УК РФ).

В апреле 2023 года его снова поймали на таком же преступлении — он ехал пьяным по Балахтинскому району и был задержан сотрудниками полиции.

Военный суд приговорил Брускова к 1 году 3 месяцам колонии общего режима и на четыре года запретил заниматься деятельностью, связанной с вождением. Автомобиль «ВАЗ», на котором ездил Брусков, конфисковали в пользу государства. Рядового взяли под стражу в зале суда.

  • В Балахтинском районе сейчас судят местного жителя за «повторную дискредитацию армии» (280.3 УК РФ), ему грозит до 5 лет лишения свободы. Первое заседание по его делу прошло 28 августа.
#Город#Люди#Общество#Криминал#Происшествия#ДТП#Красноярский край#Уголовное дело#Пьяная езда
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