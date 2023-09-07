В Красноярском крае военного дважды осудили за пьяную езду

Военный суд приговорил Брускова к 1 году 3 месяцам колонии общего режима и на четыре года запретил заниматься деятельностью, связанной с вождением. Автомобиль «ВАЗ», на котором ездил Брусков, конфисковали в пользу государства. Рядового взяли под стражу в зале суда.