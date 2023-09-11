Котюков заявил, что отправит в отставку большинство министров

Posted 11 сентября 2023, 04:04
Published 11 сентября 2023, 04:04
Modified 12 февраля, 07:15
Updated 12 февраля, 07:15
Об этом он сообщил ТАСС после завершения голосования на губернаторских выборах.
«Скажем так, значительная часть [правительства региона будет обновлена]».
Кто именно покинет пост, Котюков не сообщил, добавив, что называть конкретные фамилии пока рано.
По данным избиркома, после обработки 100% голосов действующий руководитель края набрал 70,21%. Для избрания в губернаторы необходимо было преодолеть отметку в 50%.
О кадровых перестановках Котюков заявлял уже дважды — в июне и июле. Чиновник говорил, что «дает нынешнему составу правительства проявить себя, но с этим справляются не все».