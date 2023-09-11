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Posted 11 сентября 2023, 04:04

Published 11 сентября 2023, 04:04

Modified 12 февраля, 07:15

Updated 12 февраля, 07:15

Котюков заявил, что отправит в отставку большинство министров

11 сентября 2023, 04:04
Сюжет
Выборы
Победивший на выборах губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил о планах сменить правительство региона.

Об этом он сообщил ТАСС после завершения голосования на губернаторских выборах.

«Скажем так, значительная часть [правительства региона будет обновлена]».

Кто именно покинет пост, Котюков не сообщил, добавив, что называть конкретные фамилии пока рано.

По данным избиркома, после обработки 100% голосов действующий руководитель края набрал 70,21%. Для избрания в губернаторы необходимо было преодолеть отметку в 50%.

О кадровых перестановках Котюков заявлял уже дважды — в июне и июле. Чиновник говорил, что «дает нынешнему составу правительства проявить себя, но с этим справляются не все».

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#София Штейнберг#Общество#Политика#Губернатор#Михаил Котюков#Красноярский край#Выборы#Правительство#Правительство края
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