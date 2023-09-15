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Posted 15 сентября 2023, 12:32

Published 15 сентября 2023, 12:32

Modified 29 января, 05:29

Updated 29 января, 05:29

Смотрим, как выглядит первый новый «Ростикс» в Красноярске

Смотрим, как выглядит первый новый «Ростикс» в Красноярске

15 сентября 2023, 12:32
Фото: prmira.ru.
В торговом центре «Авеню», который находится на проспекте Мира в Красноярске, готовятся открыть первое заведение Rostic’s в городе.

Точку общепита размещают на первом этаже ТЦ, где раньше находился магазин косметики «Рив Гош». На здании уже появились красные элементы оформления Rostic’s.

Фото: prmira.ru

Раньше дизайн сети был выполнен в желто-красных цветах с изображением курицы.

Фото: старый логотип Rostic’s

Ранее стало известно, что старейший KFC на Мира закрывается, заведение переезжает в ТЦ «Авеню» и меняет название на Rostic’s. Планировалось, что точка переедет в сентябре.

Как писал РБК, американская сеть фастфуда KFC работала в России с 1993 года. Корпорация Yum! Brands, владевшая сетью, в основном не сама открывала заведения, а работала через местных партнеров по франшизе.

На конец 2022 года в России работало около 1100 точек KFC. Yum! Brands владела только 66 ресторанами, остальные были открыты франчайзи — это 22 местных партнера, которые развивали сеть KFC в своих регионах, в управлении каждого находилось по 30-50 ресторанов.

После начала СВО компания Yum! Brands, как и часть других западных компаний, приостановила работу ресторанов, которые принадлежат ей, а позже решила полностью уйти из России, продав права на свои точки местному партнеру. Работающие под ее брендами рестораны KFC постепенно должны быть переименованы в Rostic’s, или владельцам точек придется искать новые бренды. Процесс ребрендинга может растянуться на несколько лет.

Новым владельцем сети стала компания «Смарт Сервис ЛТД» — один из уже бывших франчайзи KFC. Весной 2023 года в Москве на месте KFC открылся первый ресторан Rostic's. Меню осталось прежним.

Сам «Ростикc», как писал «Тинькофф журнал», изначально был российской компанией. Ее считают первой отечественной сетью быстрого питания с западными стандартами обслуживания. К 2004 году «Ростикc» вырос до 50 ресторанов, спустя год владельцы бизнеса начали сотрудничать с корпорацией Yum! Brands, а точки общепита стали называться «Ростикс-KFC».

В 2011 году российскую сеть продали американскому партнеру вместе с правами на бренд, после чего рестораны переименовали в KFC. Сейчас происходит обратный процесс.

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#Алёна Аракчеева#Владислав Савончик#Еда#Красноярск#Проспект Мира#Фастфуд#KFC
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