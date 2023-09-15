Смотрим, как выглядит первый новый «Ростикс» в Красноярске

После начала СВО компания Yum! Brands, как и часть других западных компаний, приостановила работу ресторанов, которые принадлежат ей, а позже решила полностью уйти из России, продав права на свои точки местному партнеру. Работающие под ее брендами рестораны KFC постепенно должны быть переименованы в Rostic’s, или владельцам точек придется искать новые бренды. Процесс ребрендинга может растянуться на несколько лет.