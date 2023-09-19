Красноярцам начали возвращать деньги за несостоявшийся концерт Басты

Posted 19 сентября 2023, 05:32
Published 19 сентября 2023, 05:32
Modified 12 февраля, 07:15
Updated 12 февраля, 07:15
В ведомстве сообщили, что с конца августа им поступило семь жалоб о проблеме возврата денег и переносе концерта Басты на неопределенный срок. Роспотребнадзор направил запросы организатору концерта ООО «Небо Рекордс». В четырех случаях потребителям уже вернули деньги. По трём остальным жалобам ещё работают.
В ведомстве напомнили, что при отказе возврата денег за билет покупатели могут обратиться в Роспотребнадзор или в суд.
Выступление Басты должно было состояться 25 июня, но его отменили за день до концерта из-за «безопасности». Красноярцы жаловались, что с того времени не могут вернуть деньги за билеты.
Ранее организаторы заявили, что они не могут согласовать выступление артиста с властями Красноярского края.