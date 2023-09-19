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Posted 19 сентября 2023, 05:32

Published 19 сентября 2023, 05:32

Modified 12 февраля, 07:15

Updated 12 февраля, 07:15

Красноярцам начали возвращать деньги за несостоявшийся концерт Басты

19 сентября 2023, 05:32
В Роспотребнадзор обратились люди, которые столкнулись с проблемой возврата денег за несостоявшийся концерт Басты. Ведомство направило запросы организаторам мероприятия. Некоторым покупателям уже вернули деньги.

В ведомстве сообщили, что с конца августа им поступило семь жалоб о проблеме возврата денег и переносе концерта Басты на неопределенный срок. Роспотребнадзор направил запросы организатору концерта ООО «Небо Рекордс». В четырех случаях потребителям уже вернули деньги. По трём остальным жалобам ещё работают.

В ведомстве напомнили, что при отказе возврата денег за билет покупатели могут обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Выступление Басты должно было состояться 25 июня, но его отменили за день до концерта из-за «безопасности». Красноярцы жаловались, что с того времени не могут вернуть деньги за билеты.

Ранее организаторы заявили, что они не могут согласовать выступление артиста с властями Красноярского края.

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#Владислав Савончик#Город#Люди#Общество#Концерты#Баста
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