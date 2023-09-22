Мэрия изменила договор с оператором школьного питания — его сложнее расторгнуть

Примерно через две недели после начала учебного года мэр Красноярска Владислав Логинов заявил, что ситуация со школьным питанием в городе «в целом улучшилась», но, судя по жалобам в соцсетях, многие проблемы сохранилось. В соцсетях и, в частности, в комментариях под постом с заявлением Логинова родители говорили, что дети не могут поесть за свои деньги, еда все еще невкусная и так далее.