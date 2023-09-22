Мэрия изменила договор с оператором школьного питания — его сложнее расторгнуть

Posted 22 сентября 2023, 09:08
Published 22 сентября 2023, 09:08
Modified 12 февраля, 07:15
Updated 12 февраля, 07:15
«Проспект Мира» изучил договоры, которые заключались с поставщиками питания в 2020–2022 году и договор, который был заключен с поставщиками питания в этом году.
Раньше в договоре были указаны сразу несколько нарушений, за любое из которых предусматривались штрафы. За грубые (или неоднократные) нарушения договор могли расторгнуть.
Например, такие:
В новом договоре указано, что у заказчика услуг питания есть право в случае выявления недостатков отказаться от договора или поручить их исправление другому подрядчику за счет первого подрядчика.
«Отсутствие четкого определениz ненадлежащего исполнения услуг позволяет заказчику вести себя необъективно к каждому из участников, создает условия для различного толкования существенных для заказчика условий применительно к субъекту оказания услуг, что является проявлением коррупции. Я в первый раз вижу, чтобы заказчик убирал из договора условия, которые были бы ему выгодны», — анонимно прокомментировал «ПМ» юрист, который также ознакомился с документами.
Юрист отметил, что по старому договору за существенные нарушения заказчик мог расторгнуть договор и внести поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас основание для отказа, которое является существенным, осталось одно — нарушение качества услуг, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью детей.
«ПМ» запросил в мэрии комментарий о том, почему при заключении договора на этот учебный год так резко поменялись условия и пропали важные для заказчика пункты.
Красноярские компании ООО «КрасПИТ» и ООО «Рич» заявляли о нарушениях еще при проведении конкурса на организацию школьного питания в Красноярске. Так, участники конкурса сообщали, что заместитель директора заказчика (дирекции по организации школьного питания) Елена Михальская и руководитель филиала «МКК» в Сосновоборске, Татьяна Богомолова — родные сестры.
Они же во время проведения тендера жаловались в антимонопольную службу, что их пытаются не допустить до участия в конкурсе. УФАС претензии местных поставщиков принял и обязал дирекцию по школьному питанию допустить их до оценки.
«МКК» стала оператором питания в 78 школах города. Остальные 23 забрал себе «КрасПит». Проблемы начались в первые же учебные дни — от родителей, детей и сотрудников школ и пищеблоков массово поступали жалобы на срыв питания и некачественные продукты. Они были связаны именно с «МКК».
Примерно через две недели после начала учебного года мэр Красноярска Владислав Логинов заявил, что ситуация со школьным питанием в городе «в целом улучшилась», но, судя по жалобам в соцсетях, многие проблемы сохранилось. В соцсетях и, в частности, в комментариях под постом с заявлением Логинова родители говорили, что дети не могут поесть за свои деньги, еда все еще невкусная и так далее.
На следующий день после своего заявления мэр уволил главу дирекции школьного питания Ирину Фоминых. В СМИ она заявила, что ее уход «ни на что не повлияет».
Уже через два дня в одной из школ отравились минимум трое детей — и эту школу обслуживает «МКК».
Ситуацией занялась и прокуратура. В ходе проверки ведомство выявило множество нарушений, материалы о них передали в следственные органы. Теперь против чиновников администрации города могут возбудить уголовное дело.
Прокуратура также опубликовала список нарушений обеих компаний, которые поставляют питание в красноярские школы. У «КрасПит» нашли посуду со сколами и трещинами, гнутые столовые приборы, отсутствие ремонта в пищеблоках и некоторые недочеты в состоянии инвентаря и посуды. У «МКК» список гораздо шире и серьезнее:
Также к «МКК» у прокуратуры есть претензии к количеству сотрудников в школьных столовых и отсутствию безналичной оплаты.