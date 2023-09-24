Житель Канска критиковал участников СВО в соцсетях и на него заявили в полицию

Отметим, что в мае 2023 Виктора Д. уже судили по другой административной статье — за фотографию Гитлера со свастикой, которую нашли в альбоме в «Одноклассниках». Ее расценили как демонстрацию нацистской символики (20.3 КоАП РФ) и отправили Виктора под арест на 10 суток. Сам он вину не признал, заявив на суде, что является антифашистом и антинацистом, а фото положил в закрытый альбом и не собирался ничего пропагандировать.