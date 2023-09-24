Житель Канска критиковал участников СВО в соцсетях и на него заявили в полицию

Posted 24 сентября 2023, 01:09
Published 24 сентября 2023, 01:09
Modified 12 февраля, 07:15
Updated 12 февраля, 07:15
Дело в отношении 60-летнего Виктора Д. рассмотрели 3 августа, однако документы в картотеке дел Канского городского суда опубликовали только в сентябре. Как указано в судебном определении, основанием для делопроизводства стали комментарии Виктора по постами «ЧП Канск» в «Одноклассниках», посвященных бойцам СВО. Всего таких постов было четыре.
Как указано в решении суда, канская полиция узнала об этих комментариях после обращения местной жительницы. Как указал в рапорте оперативный дежурный, женщина заявила, что «под фотографией ребят, которые находятся в зоне СВО», Виктор «высказывает оскорбления в адрес Вооруженных сил РФ».
По высказываниям провели экспертизы, которые подтвердили «негативный собирательный образ» армии, а также обнаружили в его словах «квалификацию действий ВС РФ как захватнических» и «отрицание факта использования Вооруженных Сил России именно в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
В итоге Виктора оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС РФ». Сам он на судебном заседании не присутствовал.
Отметим, что в мае 2023 Виктора Д. уже судили по другой административной статье — за фотографию Гитлера со свастикой, которую нашли в альбоме в «Одноклассниках». Ее расценили как демонстрацию нацистской символики (20.3 КоАП РФ) и отправили Виктора под арест на 10 суток. Сам он вину не признал, заявив на суде, что является антифашистом и антинацистом, а фото положил в закрытый альбом и не собирался ничего пропагандировать.
Дела о «дискредитации ВС РФ», «разжигании» и «демонстрации запрещенной символики» нередко появляются после обращений в органы «неравнодушных граждан». Такие случаи были в Красноярске, Назарове, Енисейске, Норильске.
В прошлом созыве красноярского горсовета после заявлений коллег за «дискредитацию» осудили двух депутатов — Константина Сенченко и Игоря Гринева. Другой красноярский депутат сам заявил в прокуратуру на красноярский аэропорт из-за флагов «недружественных стран» — в итоге их «обновили».
Такие обращения в органы распространены и в колониях — например, в ИК-7 в Арейском, в красноярской ИК-27, кежемской колонии-поселении №13.