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Posted 24 сентября 2023, 01:09

Published 24 сентября 2023, 01:09

Modified 12 февраля, 07:15

Updated 12 февраля, 07:15

Житель Канска критиковал участников СВО в соцсетях и на него заявили в полицию

24 сентября 2023, 01:09
Сюжет
Дискредитация ВС РФ
В Канске местного жителя оштрафовали на 30 тысяч за «дискредитацию армии» (20.3.3 КоАП РФ). Он оставлял критические комментарии в «Одноклассниках» под постами про участников СВО, о чем одна женщина сообщила в полицию. Ранее жителя уже отправляли под арест по другой административной статье.

Дело в отношении 60-летнего Виктора Д. рассмотрели 3 августа, однако документы в картотеке дел Канского городского суда опубликовали только в сентябре. Как указано в судебном определении, основанием для делопроизводства стали комментарии Виктора по постами «ЧП Канск» в «Одноклассниках», посвященных бойцам СВО. Всего таких постов было четыре.

Как указано в решении суда, канская полиция узнала об этих комментариях после обращения местной жительницы. Как указал в рапорте оперативный дежурный, женщина заявила, что «под фотографией ребят, которые находятся в зоне СВО», Виктор «высказывает оскорбления в адрес Вооруженных сил РФ».

По высказываниям провели экспертизы, которые подтвердили «негативный собирательный образ» армии, а также обнаружили в его словах «квалификацию действий ВС РФ как захватнических» и «отрицание факта использования Вооруженных Сил России именно в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

В итоге Виктора оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС РФ». Сам он на судебном заседании не присутствовал.

Отметим, что в мае 2023 Виктора Д. уже судили по другой административной статье — за фотографию Гитлера со свастикой, которую нашли в альбоме в «Одноклассниках». Ее расценили как демонстрацию нацистской символики (20.3 КоАП РФ) и отправили Виктора под арест на 10 суток. Сам он вину не признал, заявив на суде, что является антифашистом и антинацистом, а фото положил в закрытый альбом и не собирался ничего пропагандировать.

  • В начале сентября в Канске осудили за «дискредитацию ВС РФ» сотрудника местного водоканала — он выложил у себя в соцсетях ролики про «болезни Путина».
  • В апреле 35-летнего учителя английского отправили на 2 года и 8 месяцев в колонию за расстрел баннера с рекламной службы в центре Канска. Мать осужденного и его адвокаты утверждали, что на него пытались повесить еще и поджог местного военкомата.
  • Многодетный отец из Канска рассказывал «ПМ», как вступился за брата, которому пришла повестка, но в итоге сам оказался на СВО и теперь не может получить деньги за травму.
  • По неподтвержденной информации, в Канске хотят мобилизовать до 400 мигрантов, получивших российское гражданство. Вот здесь мы рассказывали, что известно о ситуации.

Дела о «дискредитации ВС РФ», «разжигании» и «демонстрации запрещенной символики» нередко появляются после обращений в органы «неравнодушных граждан». Такие случаи были в Красноярске, Назарове, Енисейске, Норильске.

В прошлом созыве красноярского горсовета после заявлений коллег за «дискредитацию» осудили двух депутатов — Константина Сенченко и Игоря Гринева. Другой красноярский депутат сам заявил в прокуратуру на красноярский аэропорт из-за флагов «недружественных стран» — в итоге их «обновили».

Такие обращения в органы распространены и в колониях — например, в ИК-7 в Арейском, в красноярской ИК-27, кежемской колонии-поселении №13.

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#Алексей Макеев#Общество#Соцсети#Дискредитация ВС РФ#Суд#Канск#СВО#МВД
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