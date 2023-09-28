Публикуем топ лучших школ Красноярска по отзывам в интернете

Posted 28 сентября 2023, 08:59
Published 28 сентября 2023, 08:59
Modified 4 ноября, 05:55
Updated 4 ноября, 05:55
По данным управления образования, в Красноярске в 2023-2024 учебном году работает 111 общих образовательных учреждений — 1 прогимназия, 15 гимназий, 11 лицеев, 1 образовательный комплекс и 83 школы. Ранее «ПМ» выпустил рейтинг худших красноярских школ по отзывам в 2Gis — в него вошли учебные заведения с самым низким баллом.
В этот раз «ПМ» посмотрел, какие из школ набрали больше всего баллов. Вот как, по мнению пользователей, выглядит топ-5 лучших школ города:
Оценки в пять баллов нет ни у одной школы. Первое место занимает школа № 24 в Советском районе с баллом 4,4. Практически все отзывы положительные: например, из восьми отзывов, написанных в этом году, только один негативный.
В положительных комментариях отмечают, что в школе хорошие учителя и руководство:
«Я полюбил эту школу всем сердцем именно из-за учителей. За счёт своего многолетнего опыта они научились прививать искренний интерес к своим предметам».
«Прекрасный педагогический состав и руководство начальной школы. Огромное спасибо».
В отзывах, оставленных этим летом, говорят, что в учреждении работал хороший пришкольный лагерь.
«Мой ребенок в этом году пошел в пришкольный лагерь. Он в восторге. Очень много интересных мероприятий, выездов».
Среди минусов школы называют ремонт, размер учреждения и цены в столовой. Отметим, что большинство негативных отзывов оставлены несколько лет назад.
Немного ниже рейтинг у школы № 62 — 4,1 балла из пяти. Она находится в Свердловском районе. Самый свежий отзыв гласит, что «можно было и лучше», но в основном школу хвалят.
Многие отзывы короткие: «лучшая школа», «нормально проводят ЕГЭ» и так далее, но есть более развернутые — о кружках и секциях или с благодарностью учителям:
«Хорошее образовательное учреждение. Учителя компетентные, понимающие. Питание улучшилось».
«Училась там сама, сейчас учится мой ребенок. Начальной школой довольна. Очень много бесплатных кружков и секций».
Как и в прошлой школе, негативные отзывы в основном написаны несколько лет назад. В них пользователи отмечали, что в учреждении плохой ремонт и сыплется потолок.
С таким же баллом, 4,1 из пяти, в топ попало ещё одно учреждение в Свердловском районе — школа № 158 «Грани». В положительных комментариях пишут о хорошем педагогическом составе, оснащении школы, наличии секций и другом:
«Так замечательно, что дети могут учиться в такой красивой школе! Светлая, новая, уютная. Огромный актовый зал, просторные классы. Очень много секций и студий. Замечательные учителя!»
«Сын второй год ходит в школу. Я как родитель очень довольна, как организован учебный процесс. Нравится, что только в первую смену учатся дети. Отличный педагогический состав школы. Ну и, конечно, не могу оставить без внимания материальный уровень, оснащение школы! Всё современно, красиво, в такую школу сама бы ходила с радостью!»
«Самая крутая школа в городе! Учится только в первую смену, столовая и кафетерий есть, огромная библиотека, фонтанчики воды, музыка на звонки».
В коротких отзывах учреждение просто называют «современным», «шикарным» и «красивым». Есть записи, в которых хвалят организацию Дня знаний в 2023 году.
Самым главным минусом школы, судя по отзывам, является отсутствие освещения на футбольном поле. Комментарии об этом оставляли недавно — последний написан 9 сентября.
«Со спортом, видимо, эта школа не дружит. Рядом на футбольном стадионе нет освещения. Дети много раз ходили просто договориться с работниками — пару раз включал на минуту».
Далее в списке идет школа № 45 в Свердловском районе. У нее четыре балла из пяти. В комментариях хвалят директора и учителей и развитие школы:
«Директор старается изо всех сил, чтоб дети были в комфорте. Есть куча дополнительного образования, ремонт сделан посильно».
«Отличная школа. Миллион мероприятий для детей, да есть платные, но никто насильно не заставляет на них ходить. Кружки как платные, так и множество бесплатных».
В этой школе 1 сентября провели торжественную линейку на набережной с огромным триколором. Позднее в одном из классов школы на доске разместили рекламу военной службы по контракту.
Есть положительный отзыв о внешнем виде учреждения. Комментатор пишет, что «школьный двор — это просто праздник», потому что там «отличный асфальт, футбольное поле, спорт-городок, детская площадка и цветники».
Негативные отзывы в основном написаны ещё до 2020 года. Тогда жаловались на то, что школа перегружена.
Последней в топе лучших стала школа № 151 в Советском районе — у неё четыре балла из пяти. Многие отзывы краткие: «лучшая школа», «минусов нет» и «просто огонь». Есть отзыв об учителях и столовой:
«Учителя все отличные, идут на уступки, помогают. Требовательные, что очень хорошо для того, чтобы не запускать учёбу. Очень удобно, что в школе есть шкафчики, столовая просто супер, всегда вкусно».
Единственный негативный отзыв на учреждение написан в июне 2023 года. В нем сказано, что в приемной «неприятный персонал» с «неуважительным отношением».
Мы не включили в рейтинг школу № 44, у которой какое-то время был рейтинг 4,4 балла.
К 26 сентября рейтинг школы вновь опустился — до 3,7 балла. Там появилось несколько новых негативных комментариев. Некоторые пользователи считают, что положительные отзывы — фейковые.