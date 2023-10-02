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Posted 2 октября 2023, 07:39

Published 2 октября 2023, 07:39

Modified 6 февраля, 05:40

Updated 6 февраля, 05:40

Любуемся осенью в Красноярске. 17 уютных осенних фото

Любуемся осенью в Красноярске. 17 уютных осенних фото

2 октября 2023, 07:39
Фото: prmira.ru.
Корреспондент «Проспекта Мира» прогулялся по осеннему Красноярску и подготовил для вас фоторепортаж. Во время прогулки удалось заснять радугу, дружелюбных уток и, конечно же, красочные пейзажи.

Первый месяц осени в Красноярске был хоть и пасмурным, но достаточно теплым. Жители спешили насладиться уходящим теплом и активно гуляли.

Немного мрачная, но атмосферная осень в Красноярске
Немного мрачная, но атмосферная осень в Красноярске
Немного мрачная, но атмосферная осень в Красноярске
Немного мрачная, но атмосферная осень в Красноярске
Немного мрачная, но атмосферная осень в Красноярске. Фото: prmira.ru

На набережной по-прежнему можно встретить дружелюбных уток. Хотя если у вас нет угощения, то позировать они будут не так охотно.

Идеальный атрибут фото — красноярские утки
Идеальный атрибут фото — красноярские утки
Идеальный атрибут фото — красноярские утки. Фото: prmira.ru

Или можно встретить голубей и сделать интересные кадры. Вот, например, над Енисеем пролетает вся стая.

Фото: prmira.ru

Когда из-за туч выглядывает солнце, город становится более уютным и теплым. А некоторые красноярцы до сих пор одеваются по-летнему.

Уютная и солнечная осень на набережной в Красноярске
Уютная и солнечная осень на набережной в Красноярске
Уютная и солнечная осень на набережной в Красноярске
Уютная и солнечная осень на набережной в Красноярске
Уютная и солнечная осень на набережной в Красноярске
Уютная и солнечная осень на набережной в Красноярске. Фото: prmira.ru

Когда на небе появляется радуга, пейзаж становится менее мрачным. Хочется улыбнуться.

Радуга выглянула после небольшого дождя
Радуга выглянула после небольшого дождя
Радуга выглянула после небольшого дождя
Радуга выглянула после небольшого дождя
Радуга выглянула после небольшого дождя. Фото: prmira.ru

Согласно прогнозу, неделя со 2 по 8 октября еще будет теплой. Днем обещают до +16, а осадков не ожидается. Можно снова отправляться в долгие прогулки по городу и ловить осенние кадры.

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