Любуемся осенью в Красноярске. 17 уютных осенних фото

Posted 2 октября 2023, 07:39
Published 2 октября 2023, 07:39
Modified 6 февраля, 05:40
Updated 6 февраля, 05:40
Первый месяц осени в Красноярске был хоть и пасмурным, но достаточно теплым. Жители спешили насладиться уходящим теплом и активно гуляли.
На набережной по-прежнему можно встретить дружелюбных уток. Хотя если у вас нет угощения, то позировать они будут не так охотно.
Или можно встретить голубей и сделать интересные кадры. Вот, например, над Енисеем пролетает вся стая.
Когда из-за туч выглядывает солнце, город становится более уютным и теплым. А некоторые красноярцы до сих пор одеваются по-летнему.
Когда на небе появляется радуга, пейзаж становится менее мрачным. Хочется улыбнуться.
Согласно прогнозу, неделя со 2 по 8 октября еще будет теплой. Днем обещают до +16, а осадков не ожидается. Можно снова отправляться в долгие прогулки по городу и ловить осенние кадры.