Что происходит с ценами на яйца в Красноярске? Десяток можно купить за 159 рублей!

По данным Красноярскстата, с августа по сентябрь цена на десяток яиц выросла меньше чем на рубль — с 73,64 рубля до 74,48 рубля. Однако с сентября по октябрь стоимость повысилась более чем на 12 рублей — до 87,2 рубля.