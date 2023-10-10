Что происходит с ценами на яйца в Красноярске? Десяток можно купить за 159 рублей!

Posted 10 октября 2023, 10:12
Published 10 октября 2023, 10:12
Modified 5 ноября, 09:46
Updated 5 ноября, 09:46
Руководитель коммуникационного центра торговой сети «Командор» Дмитрий Болотов рассказал «Проспекту Мира», что с сентября яйца подорожали примерно на 35-40%.
По данным Красноярскстата, с августа по сентябрь цена на десяток яиц выросла меньше чем на рубль — с 73,64 рубля до 74,48 рубля. Однако с сентября по октябрь стоимость повысилась более чем на 12 рублей — до 87,2 рубля.
Сейчас десяток яиц категории С1 можно купить в среднем от 100 рублей, однако есть ценники и выше — 119, 139. Яйца самой высшей категории (СВ) можно купить за 159 рублей.
Столовые яйца имеют пять категорий: СВ, СО, С1, С2, С3. Это классификация по размеру и массе. Яйцо С3 самое маленькое, а СВ — самое большое.
Иногда почти за 100 рублей можно найти десяток яиц категории С2.
Продавец продуктового павильона сказала «ПМ», что цены подскочили полторы недели назад. Она добавила, что закупка стоит 100 рублей, магазин делает наценку до 115 рублей.
По словам Болотова, проблемы с куриными яйцами возникли из-за нехватки генетического материала:
«Не хватает генетического материала „первого“ наиболее качественного уровня. Из него выращивается первое потомство, которое, собственно, потом и используется для производства яиц. Отсюда и возник рост цен».
Однако дальнейшего резкого роста цен в «Командоре» не ожидают.
Основатель фермы «Коза-Дереза» Андрей Болсуновский сообщил «ПМ», что подорожания на фермерские яйца не ожидается, но есть другая проблема:
«Фермерское яйцо практически перестали производить — оно абсолютно нерентабельно. Если не заниматься промышленным производством и не кормить курицу всякой гадостью, то продажа фермерских яиц невыгодна».
«Проспект Мира» попросил прокомментировать ситуацию с ростом цен министерство сельского хозяйства и торговли края. Там ответили, что не занимаются этим вопросом, и попросили направить запрос в министерство экономики края.
«ПМ» направил запросы минэкономики и «Бархатовской» птицефабрике — крупнейшему производителю яиц в крае.