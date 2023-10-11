Почему так сильно выросли цены на яйца? Ответ Бархатовской птицефабрики

Например, в августе 2022 года птицефабрика продавала магазинам десяток яиц за 37 рублей, а в сентябре 2022 года на 10% дороже — за 41 рубль. В 2023 году цены выросли: в августе десяток продавали за 48 рублей, а в сентябре на 20% дороже — за 60 рублей.