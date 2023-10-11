Почему так сильно выросли цены на яйца? Ответ Бархатовской птицефабрики

Posted 11 октября 2023, 04:25
Published 11 октября 2023, 04:25
Modified 5 ноября, 09:47
Updated 5 ноября, 09:47
Ранее руководитель коммуникационного центра торговой сети «Командор» Дмитрий Болотов рассказал «ПМ», что с начала сентября 2023 года яйца подорожали примерно на 35-40%.
По данным Красноярскстата, с сентября по октябрь стоимость десятка яиц повысилась более чем на 12 рублей — с 74,48 рубля до 87,2 рубля.
Столовые яйца имеют пять категорий: СВ, СО, С1, С2, С3. Это классификация по размеру и массе. Яйцо С3 самое маленькое, а СВ — самое большое.
Сейчас десяток яиц категории С1 можно купить в среднем от 100 рублей, однако есть ценники и выше — 119, 139. Яйца самой высшей категории (СВ) можно купить за 159 рублей. Иногда почти за 100 рублей можно найти десяток яиц категории С2.
Продавец продуктового павильона говорила «ПМ», что цены подскочили полторы недели назад. Она добавила, что закупка стоит 100 рублей, магазин делает наценку до 115 рублей.
В пресс-службе «Бархатовской» птицефабрики назвали «ПМ» несколько причин, из-за которых произошел рост цен. В первую очередь, по информации предприятия, это сезонный спрос и дефицит.
«Осенью в сентябре повышается спрос на яйцо куриное. Связано это с открытием после летних каникул детских садов, школ и других учебных учреждений. В сентябре и начале октября, пока открыто судоходство, происходит закупка и отправка продовольствия в северные регионы. В этот период на рынке формируется дефицит яйца и, как следствие, происходит рост цен, затем цена откатывается назад».
Например, в августе 2022 года птицефабрика продавала магазинам десяток яиц за 37 рублей, а в сентябре 2022 года на 10% дороже — за 41 рубль. В 2023 году цены выросли: в августе десяток продавали за 48 рублей, а в сентябре на 20% дороже — за 60 рублей.
На стоимость повлиял и рост цен на ресурсы, которые используют при производстве. Корм для птиц, из которого на 60-70% состоит себестоимость яйца, с августа по сентябрь 2023 года вырос в цене на 10%.
«ГСМ подорожали на 24%, цены на ветеринарные препараты (вакцины) повысились на 25%. Не говоря о запасных частях для ремонта техники и оборудования, рост цен на которые у разных поставщиков варьируется от 10% до 50%».
В «Бархатовской» птицефабрике отметили, что не поднимали цены на яйца для социальных организации и учреждений.
«В торговые сети яйцо куриное реализовывалось по умеренным ценам в зависимости от колебаний рынка. Понимая, что конечный покупатель не готов к такому скачку цен на куриное яйцо, гнаться за высокой ценой реализации, как это сделали другие частные птицефабрики, мы не стали».
По данным компании, сейчас наблюдается снижение цен после роста — примерно на 10%. Если не будет дефицита яиц и дальнейшего роста цен на ресурсы, цены на яйца «стабилизируются».
«ПМ» просил прокомментировать ситуацию с ростом цен министерство экономики Красноярского края. Ответа мы пока не получили.