В красноярских магазинах появились упаковки яиц по 6 штук. Видели такие?

Posted 13 октября 2023, 09:19
Published 13 октября 2023, 09:19
Modified 5 ноября, 09:49
Updated 5 ноября, 09:49
Красноярцы сообщили «Проспекту Мира», что заметили такие упаковки в магазине «Командор» — их продают по 69,9 рубля. Это яйца категории С1. Получается, что одно яйцо стоит 11,65 рубля, если не брать в расчет упаковку.
Десяток яиц С1 от того же производителя стоит 119,9 рубля — выходит, что одно яйцо стоит 11,9 рубля.
Похожие упаковки яиц есть в онлайн-магазине «Аллея». В «Ленте» мы нашли упаковку из шести яиц категории С3 от другого производителя по цене 57,79 рубля без скидки. Других упаковок с третьей категорией в магазине нет.
Руководитель коммуникационного центра сети «Командор» рассказал «ПМ», что такие упаковки появились, потому что они решили расширить ассортимент.
«Мы заключили контракт с новым поставщиком — птицефабрикой „Челябинская“, у которой как раз представлены такие упаковки».
Первая поставка мини-упаковок с яйцами пришла в сеть 7 октября.
В 2019 году в российских магазинах стали продавать упаковки из девяти яиц. Вскоре они пропали с прилавков. Производитель тогда объяснил нестандартную упаковку «маркетинговой уловкой».