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Posted 13 октября 2023, 09:19

Published 13 октября 2023, 09:19

Modified 5 ноября, 09:49

Updated 5 ноября, 09:49

В магазинах Красноярска стали продавать мини-упаковки яиц

В красноярских магазинах появились упаковки яиц по 6 штук. Видели такие?

13 октября 2023, 09:19
Фото: prmira.ru.

В магазинах Красноярска стали продавать мини-упаковки яиц

В красноярских магазинах заметили нестандартные упаковки яиц — в них шесть штук вместо десяти.

Красноярцы сообщили «Проспекту Мира», что заметили такие упаковки в магазине «Командор» — их продают по 69,9 рубля. Это яйца категории С1. Получается, что одно яйцо стоит 11,65 рубля, если не брать в расчет упаковку.

Фото: prmira.ru

Десяток яиц С1 от того же производителя стоит 119,9 рубля — выходит, что одно яйцо стоит 11,9 рубля.

Похожие упаковки яиц есть в онлайн-магазине «Аллея». В «Ленте» мы нашли упаковку из шести яиц категории С3 от другого производителя по цене 57,79 рубля без скидки. Других упаковок с третьей категорией в магазине нет.

Руководитель коммуникационного центра сети «Командор» рассказал «ПМ», что такие упаковки появились, потому что они решили расширить ассортимент.

«Мы заключили контракт с новым поставщиком — птицефабрикой „Челябинская“, у которой как раз представлены такие упаковки».

Первая поставка мини-упаковок с яйцами пришла в сеть 7 октября.

  • Ранее мы писали о том, что в магазинах Красноярска появились яйца категории С3 — самые маленькие из всех видов яиц. В «Красном яре» это объяснили «расширением ассортимента».
  • Здесь можно прочесть, почему подорожали яйца.
  • В министерстве экономики края рассказали, когда яйца должны подешеветь.

  • В 2019 году в российских магазинах стали продавать упаковки из девяти яиц. Вскоре они пропали с прилавков. Производитель тогда объяснил нестандартную упаковку «маркетинговой уловкой».

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