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Posted 20 октября 2023, 07:06

Published 20 октября 2023, 07:06

Modified 18 декабря, 08:43

Updated 18 декабря, 08:43

Смотрим, как выросли цены на шаурму в Красноярске

20 октября 2023, 07:06

Шаурма в Красноярске подорожала на 10 рублей

«Проспект Мира» посмотрел, на сколько повысились цены на шаурму в Красноярске.

Ранее корреспондент «ПМ» заметил в одной из точек сети Сhicken dener объявление о том, что с 20 октября стоимость блюд поднимут. В заведении объяснили рост цен тем, что цены на мясо выросли более чем на 50% и это не позволяет удерживать стоимость шаурмы на прежнем уровне.

Утром 20 октября цены на шаурму уже обновились. Все позиции выросли в цене на 10 рублей: например, классическая шаурма мини вместо 190 стала стоить 200 рублей, а мини-денер с говядиной подорожал с 220 до 230 рублей.

Отметим, что вегетарианские денер и шаурма, в которых нет мяса, тоже подорожали на 10 рублей.

По данным Красноярскстата, с января по октябрь 2023 года средняя цена на курицу выросла на 56 рублей — со 200 до 256 рублей за килограмм. Это объясняли ростом цен на корм, логистику и запчасти к импортному оборудованию.

Свинина и говядина тоже подорожали, но меньше — на 13 рублей (с 470 до 483 рублей) и на 26 рублей (с 351 до 377 рублей) соответственно.

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