Смотрим, как выросли цены на шаурму в Красноярске

Ранее корреспондент «ПМ» заметил в одной из точек сети Сhicken dener объявление о том, что с 20 октября стоимость блюд поднимут. В заведении объяснили рост цен тем, что цены на мясо выросли более чем на 50% и это не позволяет удерживать стоимость шаурмы на прежнем уровне.