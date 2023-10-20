Смотрим, как выросли цены на шаурму в Красноярске

Posted 20 октября 2023, 07:06
Published 20 октября 2023, 07:06
Modified 18 декабря, 08:43
Updated 18 декабря, 08:43
Ранее корреспондент «ПМ» заметил в одной из точек сети Сhicken dener объявление о том, что с 20 октября стоимость блюд поднимут. В заведении объяснили рост цен тем, что цены на мясо выросли более чем на 50% и это не позволяет удерживать стоимость шаурмы на прежнем уровне.
Утром 20 октября цены на шаурму уже обновились. Все позиции выросли в цене на 10 рублей: например, классическая шаурма мини вместо 190 стала стоить 200 рублей, а мини-денер с говядиной подорожал с 220 до 230 рублей.
Отметим, что вегетарианские денер и шаурма, в которых нет мяса, тоже подорожали на 10 рублей.
По данным Красноярскстата, с января по октябрь 2023 года средняя цена на курицу выросла на 56 рублей — со 200 до 256 рублей за килограмм. Это объясняли ростом цен на корм, логистику и запчасти к импортному оборудованию.
Свинина и говядина тоже подорожали, но меньше — на 13 рублей (с 470 до 483 рублей) и на 26 рублей (с 351 до 377 рублей) соответственно.