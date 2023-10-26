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Posted 26 октября 2023, 05:13

Published 26 октября 2023, 05:13

Modified 15 января, 06:30

Updated 15 января, 06:30

В Совфеде предложили обложить рыбалку налогом. Что думают красноярские рыбаки?

26 октября 2023, 05:13

Рыбакам-любителям в Совфеде предложили «оформлять ИП и платить налоги»

Сенатор Совета Федерации от Камчатского края Борис Невзоров предложил рыбакам-любителям «оформлять ИП и платить налоги». Узнали, что об этом думают в Красноярском крае.

Вот что сказал сенатор Совфеда от Камчатского края Борис Невзоров со слов телеграм-канала «Образ будущего»:

«Давай, оформляй ИП или какую-то другую организацию, плати налоги и лови (рыбу — „Проспект Мира“)! А иначе это всё от лукавого».

Ранее Борис Невзоров был генеральным директором ООО «Устькамчатскрыба» по добыче и переработке рыбы и морепродукции.

Председатель красноярского «Крайохотрыболов общества» Юрий Борисенко сказал «Проспекту Мира», что такие предложения «от небольшого ума».

«Это же глупо. У нас во всей Сибири грибы собирать нельзя, ягоду. А в деревне люди живут, и что им теперь — в лес не выйти? Это же вообще не от большого ума или вредители государства».

На вопрос: «Может ли вредить любительская ловля рыбы?», — Юрий сказал следующее:

«Как она может вредить, если она регулируется законом и там предполагаются такие виды снастей, которые не могут нанести вред? А во-вторых, там есть нормы и даже указаны размеры минимальные. Все зарегулировано».

Юрий добавил, что за деятельностью рыбаков следят органы — есть «Росрыболовство», «Енисейрыбфлот». Они проводят рейды по местам ловли рыбы.

В Енисейском управлении Росрыболовства не стали комментировать ситуацию. Там сослались на то, что руководитель сейчас в отпуске, а для комментариев СМИ есть пресс-служба на федеральном уровне.

Ранее «ПМ» писал, что в Красноярском крае есть свои ограничения по ловле рыбы и морепродуктов. Например, рыбу нельзя ловить во время нереста — с 20 апреля по 20 июня и с 10 сентября по 10 октября.

Если хотите пойти на рыбалку и не навредить природе и своему кошельку — прочитайте раздел семь правил рыболовства на сайте Енисейского управления Росрыболовства.

А вы согласны с сенатором Борисом Невзоровым?
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