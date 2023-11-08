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Posted 8 ноября 2023, 12:12

Published 8 ноября 2023, 12:12

Modified 13 января, 12:44

Updated 13 января, 12:44

В мэрии выяснили, как выглядит Красноярск глазами нейросети

Как ИИ видит Красноярск? В мэрии сравнили изображения 2022 и 2023 года

8 ноября 2023, 12:12
Фото: Мэрия Красноярска.

В мэрии выяснили, как выглядит Красноярск глазами нейросети

В мэрии Красноярска попросили нейросеть ruDALL нарисовать достопримечательности Красноярска. Они сделали это в 2022 году, а в 2023 решили повторить и сравнить результаты.

Задание проходило так: сотрудники пишут для нейросети описание места, а та выдает на это изображения.

Полученные картинки опубликовали в соцсетях администрации. Судя по ним, нейросеть за это время научилась рисовать медведей и поняла, как устроены ГЭС.

Нейросеть показала, как, по ее мнению, выглядят Красноярская ГЭС, часовня Параскевы Пятницы и зоопарк «Роев ручей», нацпарк «Столбы», Енисей и суслики.

Фото: Администрация Красноярска
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#Город#Люди#Общество#Нейросеть#Администрация Красноярска#Мэрия#Администрация#ИИ
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