Как ИИ видит Красноярск? В мэрии сравнили изображения 2022 и 2023 года

В мэрии выяснили, как выглядит Красноярск глазами нейросети

В мэрии Красноярска попросили нейросеть ruDALL нарисовать достопримечательности Красноярска. Они сделали это в 2022 году, а в 2023 решили повторить и сравнить результаты.

Задание проходило так: сотрудники пишут для нейросети описание места, а та выдает на это изображения. Полученные картинки опубликовали в соцсетях администрации. Судя по ним, нейросеть за это время научилась рисовать медведей и поняла, как устроены ГЭС. Нейросеть показала, как, по ее мнению, выглядят Красноярская ГЭС, часовня Параскевы Пятницы и зоопарк «Роев ручей», нацпарк «Столбы», Енисей и суслики. Фото: Администрация Красноярска Красноярские СМИ начали создавать ведущих и обложки с помощью нейросетей. Что дальше?

В Сибирском федеральном университете разрабатывают дегустатора кофе на базе нейросети.

А еще в Красноярске ищут специалистов по кибербезопасности. Разбирались, кого не хватает в городе.