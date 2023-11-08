Как ИИ видит Красноярск? В мэрии сравнили изображения 2022 и 2023 года

Posted 8 ноября 2023, 12:12
Published 8 ноября 2023, 12:12
Modified 13 января, 12:44
Updated 13 января, 12:44
Задание проходило так: сотрудники пишут для нейросети описание места, а та выдает на это изображения.
Полученные картинки опубликовали в соцсетях администрации. Судя по ним, нейросеть за это время научилась рисовать медведей и поняла, как устроены ГЭС.
Нейросеть показала, как, по ее мнению, выглядят Красноярская ГЭС, часовня Параскевы Пятницы и зоопарк «Роев ручей», нацпарк «Столбы», Енисей и суслики.