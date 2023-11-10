В «Бобровом логу» подняли цены на подъемы

Posted 10 ноября 2023, 06:00
Published 10 ноября 2023, 06:00
Modified 16 ноября, 10:41
Updated 16 ноября, 10:41
Цены выросли на все тарифы. В администрации парка сообщили, что подняли цены «только на процент инфляции», а стоимость детских билетов «практически не изменилась».
Тариф «7 подъемов» для взрослых стал дороже на 300 рублей — 900 рублей по будням и 1100 по выходным. Для детей он стал дороже на 150 рублей и стоит теперь 450 рублей по будням и 550 по выходным.
Абонемент «Вечерний» для детей теперь стоит 550 рублей, вместо 300 рублей в прошлом году.
«Дневной» тариф, который стоил 400 рублей в будни, убрали — вместо него появился абонемент «4 часа». Для взрослых он стоит 1100 рублей в будни и 1350 рублей в выходные.
Это цены «низкого сезона». Они будут действовать до 31 декабря. Потом цены поднимут.
Красноярцы повышению цен не сильно рады. Об этом они стали писать в соцсетях фанпарка.
«Идиотизм полный. Цены вверх, количество времени на катание вниз. Люди приезжают отдыхать, а не заниматься беготней».
«Извиняюсь, но это вообще что? Для чего сокращать абонемент и поднимать его стоимость? Я бы понял, если бы дешевле было или хотя бы так же осталось».
В фанпарке, чтобы сэкономить, посоветовали покупать билеты онлайн, а не в кассе — так они будут дешевле 100-150 рублей.