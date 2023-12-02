Цены на такси в Красноярском крае выросли на 18% за год

Posted 2 декабря 2023, 06:27
Published 2 декабря 2023, 06:27
Modified 12 февраля, 07:16
Updated 12 февраля, 07:16
Аналитики «Яндекса» сравнили среднюю стоимость минуты поездки в «Яндекс.Такси» за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 с аналогичным периодом прошлого года.
В среднем по России, как утверждают специалисты, цены на услуги такси агрегатора увеличились на 22%, при этом сильнее всего — в Ростовской области, на 27%, а меньше всего — в Самарской области, на 17%.
В компании заявили, что на рост стоимости в основном повлиял дефицит водителей: люди уходят в другую отрасль, снижается количество мигрантов и часть таксистов покидает отрасль из-за растущих расходов на автомобили. Также со снижением числа водителей увеличился спрос со стороны клиентов — на 20%.
«Чтобы сбалансировать спрос и предложение и таким образом нормализовать цены, отрасли такси дополнительно необходимы около 80 000 водителей по всей России», — считают аналитики