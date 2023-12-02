Цены на такси в Красноярском крае выросли на 18% за год

Цены на такси в Красноярском крае выросли на 18% за год

В Красноярском крае средняя стоимость проезда на такси у одного из агрегаторов выросла за год на 18%. В 2023 году средняя цена за минуту поездки составила 18 рублей, а в 2022 году — 15 рублей.

Аналитики «Яндекса» сравнили среднюю стоимость минуты поездки в «Яндекс.Такси» за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по России, как утверждают специалисты, цены на услуги такси агрегатора увеличились на 22%, при этом сильнее всего — в Ростовской области, на 27%, а меньше всего — в Самарской области, на 17%. В компании заявили, что на рост стоимости в основном повлиял дефицит водителей: люди уходят в другую отрасль, снижается количество мигрантов и часть таксистов покидает отрасль из-за растущих расходов на автомобили. Также со снижением числа водителей увеличился спрос со стороны клиентов — на 20%. «Чтобы сбалансировать спрос и предложение и таким образом нормализовать цены, отрасли такси дополнительно необходимы около 80 000 водителей по всей России», — считают аналитики Месяцем ранее в пресс-службе такси «Максим» рассказали «ПМ», что средний чек на поездки в Красноярске с февраля по октябрь 2023 года вырос на 38% . Мы узнали, как жители ощутили изменение цен, и спросили другие сервисы по заказу такси о причинах повышения.

. Мы узнали, как жители ощутили изменение цен, и спросили другие сервисы по заказу такси о причинах повышения. Депутаты внесли законопроект в Госдуму о запрете работы иностранным гражданам в нескольких сферах, при этом уже с осени 2023 года те не могут работать в такси. «ПМ» выяснил, много ли мигрантов работает в Красноярске и где именно. Читайте также: В России возник дефицит вахтовиков. А в Красноярском крае?