Толпы красноярцев собрались, чтобы увидеть поезд Деда Мороза. Смотрите, как волшебно

Posted 5 декабря 2023, 02:42
Published 5 декабря 2023, 02:42
Modified 15 ноября, 07:07
Updated 15 ноября, 07:07
Перед приездом поезда началась праздничная программа — новогодние песни и выступления.
Позже люди стали собираться на перроне, чтобы оказаться поближе и увидеть приезд праздничного состава. Детей поднимали на руки и сажали на шею.
В 19:00 паровоз и 20 вагонов остановились на перроне железнодорожного вокзала. Его прибытие сопровождала новогодняя мелодия.
Многие стали делать фотографии у светящегося поезда.
Дед Мороз, Снегурочка и снеговик поприветствовали красноярцев и провели праздничную программу.
На перроне поезд простоял несколько часов — до 23:00. Жители могли бесплатно увидеть вагон-лавку и вагон-ресторан.
«Поезд Деда Мороза» — это проект РЖД, который запустили в декабре 2021 года. В Красноярск поезд впервые приехал в 2022 году. В 2023 году поезд Деда Мороз посетит 86 городов.