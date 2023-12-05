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Posted 5 декабря 2023, 02:42

Published 5 декабря 2023, 02:42

Modified 15 ноября, 07:07

Updated 15 ноября, 07:07

Толпы красноярцев собрались, чтобы увидеть поезд Деда Мороза

Толпы красноярцев собрались, чтобы увидеть поезд Деда Мороза. Смотрите, как волшебно

5 декабря 2023, 02:42
Фото: prmira.ru.

Толпы красноярцев собрались, чтобы увидеть поезд Деда Мороза

Праздничный поезд отправился из Великого Устюга 11 ноября. Вечером 4 декабря он приехал в Красноярск. Показываем и рассказываем, как его встретили жители.

Перед приездом поезда началась праздничная программа — новогодние песни и выступления.

Видео: prmira.ru.

Позже люди стали собираться на перроне, чтобы оказаться поближе и увидеть приезд праздничного состава. Детей поднимали на руки и сажали на шею.

Фото: prmira.ru

В 19:00 паровоз и 20 вагонов остановились на перроне железнодорожного вокзала. Его прибытие сопровождала новогодняя мелодия.

Видео: Андрей Максимов, t.me/andreymaximovvv.

Многие стали делать фотографии у светящегося поезда.

Фото: prmira.ru

Дед Мороз, Снегурочка и снеговик поприветствовали красноярцев и провели праздничную программу.

На перроне поезд простоял несколько часов — до 23:00. Жители могли бесплатно увидеть вагон-лавку и вагон-ресторан.

«Поезд Деда Мороза» — это проект РЖД, который запустили в декабре 2021 года. В Красноярск поезд впервые приехал в 2022 году. В 2023 году поезд Деда Мороз посетит 86 городов.

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