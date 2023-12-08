«Школа напоминает тюрьму»: что думают красноярцы о запрете телефонов на уроках

Posted 8 декабря 2023, 08:57
Published 8 декабря 2023, 08:57
Modified 3 февраля, 11:24
Updated 3 февраля, 11:24
Поправки в закон «Об образовании» приняли в третьем окончательном чтении. Теперь школьникам официально нельзя использовать телефон в образовательных учреждениях. Исключение — только для «экстренных случаев».
Как утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин, о запрете якобы «давно просили родители и учителя». По его словам, запрет будет действовать во время уроков.
В телеграм-канале «ПМ» мы провели опрос: «Как вы относитесь к запрету телефонов в школах?». В нем приняли участие 1453 пользователя.
Из них 41% (601 голос) поддержали запрет, а 39% (561 голос) высказались против. Оставшиеся 20% (291 голос) ответили, что нейтрально относятся к запрету.
В комментариях люди указали причины своего выбора. Кто-то решил, что дети могли провоцировать педагогов и потом снимать это на видео.
«Мы как-то отучились без телефонов, а тут трагедия. Зато не будут провоцировать, а потом снимать учителей, как бедную дитятку учитель избивает».
В ответ некоторые жители написали, что это не плюс, а минус.
«Выходки учителей станет легче скрывать. Все как раньше».
«Видимо, чтобы „учителя“ могли бесчинствовать более уверенно… Тупая инициатива!».
Некоторые отметили, что проблемы с телефонами есть не только у школьников:
«Принимали этот закон депутаты, залипающие в телефоны прямо во время заседания».
А другие задались вопросом, как будет работать запрет.
«И как это будет выглядеть? Сдавать при входе в школу или исключительно на время урока?»
Депутат Госдумы и автор законопроекта Нина Останина ранее объясняла, что вопрос о том, где будет храниться телефон, решат родители вместе с психологами и учителями на специальном собрании.
Однако, по ее словам, школьникам не разрешат оставить телефон в кармане или в портфеле — нужно придумать специально отведенное для гаджетов место.
Будут ли возвращать ученикам телефоны на время перемены — пока непонятно.
Другие красноярцы написали, что запрет не решит проблем. По их мнению, школьники, которые отвлекались на телефоны, найдут себе другое занятие и не станут больше внимания уделять урокам.
«Кто особо не хочет учиться, тот и не будет учиться: что с телефоном, что без. Может надо заинтересовать своим предметом учеников и интереснее его преподавать? Уровень знаний от этого запрета не изменится никак».
«Никогда это не было проблемой, вдруг сейчас встало. У нас у всех были телефоны, и это не мешало детям, которые заинтересованы, учиться и получать красные дипломы. А раздолбаям, что с телефоном, что без — он просто будет ковыряться в носу и отвлекать всех».
«Если учитель умеет заинтересовать учеников своим предметом, то проблемы телефонов нет. Сейчас же школа всё больше начинает напоминать тюрьму, где учащемуся нельзя выйти из школы до конца уроков».