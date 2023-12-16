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Posted 16 декабря 2023, 05:25

Published 16 декабря 2023, 05:25

Modified 5 ноября, 09:49

Updated 5 ноября, 09:49

В красноярских магазинах яйца стали продавать поштучно

Не простое, а золотое: в красноярских магазинах яйца стали продавать поштучно

16 декабря 2023, 05:25
Фото: prmira.ru.

В красноярских магазинах яйца стали продавать поштучно

В красноярских магазинах теперь можно купить не только упаковки по десять яиц, но и яйца поштучно.

Корреспондент «Проспекта Мира» заметил, что в одном из магазинов «Командор» в Красноярске яйца стали продавать поштучно. Одно яйцо стоит 11,9 рубля.

Фото: prmira.ru

Десяток таких яиц в упаковке стоит 119,9 рубля. С конца ноября упаковка подорожала на 20 рублей: 30 ноября она стоила 99,9 рубля, а еще 13 декабря — 109,9 рубля.

Фото от 16 декабряФото от 16 декабря
Фото от 16 декабряФото от 16 декабря
Фото от 16 декабряФото от 16 декабря
Фото от 16 декабря. Фото: prmira.ru

По данным Красстата, яйца в Красноярске за две недели декабря подорожали почти на 5 рублей — с 112,14 рубля до 117,8 рубля. За прошедший ноябрь, по данным статистиков, цена увеличилась на 10 рублей.

Ранее «ПМ» заметил, что в нескольких магазинах «Бристоль» продажу яиц ограничивают — продают не более 3 упаковок в одни руки.

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