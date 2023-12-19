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Posted 19 декабря 2023, 04:24

Published 19 декабря 2023, 04:24

Modified 10 января, 08:44

Updated 10 января, 08:44

В Новый год красноярцы травмируют глаза пробкой от шампанского. Топ травм от врача

19 декабря 2023, 04:24

В Новый год красноярцы травмируют глаза пробкой от шампанского

Заведующая приемным отделением Красноярской офтальмологической больницы Ольга Лудченко рассказала о самых частых причинах травм глаз, которые случаются на новогодних и рождественских праздниках. В их число вошли выстрел пробки от шампанского, драки и другие.

Удар пробкой от шампанского занимает лидирующую позицию по частоте травм глаз. Пробка вылетает под высоким давлением, её попадание в глаз чревато кровоизлиянием, разрывом тканей, повреждением радужки, хрусталика и роговицы.

Второй «новогодней» причиной повреждений глаз являются бытовые драки. Удар может вызвать ушиб глазного яблока и окружающих тканей.

Третья — неправильное использование пиротехники. Люди получают ожоги разных степеней и ранения, которые могут привести к потере зрения. Часто жертвами таких травм становятся дети.

Специалисты упомянули и алкогольную интоксикацию. Отравление суррогатом может привести к резкому снижению зрения и даже слепоте.

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#Владислав Савончик#Праздники#Минздрав#Новый год#Травма глаз
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