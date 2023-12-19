В Новый год красноярцы травмируют глаза пробкой от шампанского. Топ травм от врача

В Новый год красноярцы травмируют глаза пробкой от шампанского

Заведующая приемным отделением Красноярской офтальмологической больницы Ольга Лудченко рассказала о самых частых причинах травм глаз, которые случаются на новогодних и рождественских праздниках. В их число вошли выстрел пробки от шампанского, драки и другие.

Удар пробкой от шампанского занимает лидирующую позицию по частоте травм глаз. Пробка вылетает под высоким давлением, её попадание в глаз чревато кровоизлиянием, разрывом тканей, повреждением радужки, хрусталика и роговицы. Второй «новогодней» причиной повреждений глаз являются бытовые драки. Удар может вызвать ушиб глазного яблока и окружающих тканей. Третья — неправильное использование пиротехники. Люди получают ожоги разных степеней и ранения, которые могут привести к потере зрения. Часто жертвами таких травм становятся дети. Специалисты упомянули и алкогольную интоксикацию. Отравление суррогатом может привести к резкому снижению зрения и даже слепоте. Читайте также: Врачи помогли девушке, которая весила 160 кг. От радости она заплакала в реанимации Врачи помогли красноярцу с аномально большой челюстью