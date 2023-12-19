В Новый год красноярцы травмируют глаза пробкой от шампанского. Топ травм от врача

Posted 19 декабря 2023, 04:24
Published 19 декабря 2023, 04:24
Modified 10 января, 08:44
Updated 10 января, 08:44
Удар пробкой от шампанского занимает лидирующую позицию по частоте травм глаз. Пробка вылетает под высоким давлением, её попадание в глаз чревато кровоизлиянием, разрывом тканей, повреждением радужки, хрусталика и роговицы.
Второй «новогодней» причиной повреждений глаз являются бытовые драки. Удар может вызвать ушиб глазного яблока и окружающих тканей.
Третья — неправильное использование пиротехники. Люди получают ожоги разных степеней и ранения, которые могут привести к потере зрения. Часто жертвами таких травм становятся дети.
Специалисты упомянули и алкогольную интоксикацию. Отравление суррогатом может привести к резкому снижению зрения и даже слепоте.