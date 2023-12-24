Рассказываем, сколько стоят мандарины в Красноярске и как их правильно выбрать

Posted 24 декабря 2023, 11:02
Published 24 декабря 2023, 11:02
Modified 12 декабря, 06:03
Updated 12 декабря, 06:03
В магазине «Хороший» есть три вида мандаринов — с листом из Китая стоимостью 139,9 рубля за килограмм (без карты магазина — 169,9 рубля), из Марокко за 226,9 рубля (без карты — 249,9 рубля) и из Южной Кореи за 224,9 рубля (без карты — 249,9 рубля).
В магазине «Командор» той же сети похожий выбор, только мандаринов из Южной Кореи на полках не было. Фрукт из Китая обойдется в 149,9 рубля за килограмм, а из Марокко — в 289,9 рубля.
В третьем магазине сети — «Аллее» — кроме уже озвученных есть манадарины бэби из Китая. Стоят они 219,9 рубля за килограмм.
В магазине «Красный Яр» есть мандарины из ЮАР за 349,8 рубля, из Марокко за 279,8 рубля, из Египта за 159,9 рубля и другие.
В «Ленте» нашлись клементины за 315,7 рубля и за 273,6 рубля. Также для доставки доступны мандарины Муркотт — килограмм стоит 299,9 рубля.
Как отметили в Роспотребнадзоре, следует выбирать красивые мандарины с ровной кожицей и равномерным цветом.
Сочными будут те мандарины, которые по весу будут казаться более тяжелыми для своей величины. Светлые мандарины обычно кислее.
На плодах не должно быть признаков гнили и пятен. Небольшие точки на кожуре могут быть признаком поражения плодов насекомыми.
Если на фруктах есть листочки, то обрывать их не стоит: так мандарины будут храниться дольше. Но сами зеленые листья — не показатель свежести.
Китайские мандарины и мандарины из других азиатских стран на вкус сладкие, но с легкой кислинкой. Марокканские мандарины сочные и сладкие, с небольшим количеством косточек.
Мандарины содержат витамины С, А, группы В и кальций, магний, калий.
Кроме того, в этих фруктах есть клетчатка — как растворимая, так и нерастворимая. Первая стимулирует рост полезных бактерий, а вторая — помогает работе кишечника.
Однако мандарины могут вызвать аллергию, как и любые другие цитрусовые. С мандарином нужно быть осторожными людям с заболеваниями или расстройствами желудочно-кишечного тракта.