Рассказываем, сколько стоят мандарины в Красноярске и как их правильно выбрать

В магазине «Хороший» есть три вида мандаринов — с листом из Китая стоимостью 139,9 рубля за килограмм (без карты магазина — 169,9 рубля), из Марокко за 226,9 рубля (без карты — 249,9 рубля) и из Южной Кореи за 224,9 рубля (без карты — 249,9 рубля).