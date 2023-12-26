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Posted 26 декабря 2023, 01:38

Published 26 декабря 2023, 01:38

Modified 4 февраля, 14:31

Updated 4 февраля, 14:31

В Красноярске предложили запустить ночные автобусы. А надо?

26 декабря 2023, 01:38

В Красноярске предложили запустить ночные автобусы

Предложение о создании ночных автобусных маршрутов сделал депутат горсовета Красноярска Иван Петров.

По словам депутата, к нему обращались жители с просьбой организовать работу общественного транспорта ночью.

«Городской транспорт дешевле и безопаснее единственной альтернативы в это время суток — такси. Он позволит многим горожанам в ночное время добираться до работы и с работы, до Железнодорожного вокзала, до Автовокзала, с которого можно уехать в аэропорт и до места жительства».

Мнение жителей в соцсетях разделилось. Кто-то активно поддержал идею:

«Очень нужны [ночные автобусы], после 22:00 вообще не возможно уехать, автобусов нет».
«После 22:00 с работы уже не уехать нормально, особенно в дни праздников. Автобусы вечером не ходят, их даже ночными не назвать».
«Когда-то работала до 23:00, такси было единственным вариантом. Когда денег не хватало — ходила пешком. Насколько это опасно, объяснять, думаю, не стоит. Однозначно нужны автобусы хотя бы до 24:00. Но ведь ещё есть люди, работающие в ночную смену и с другими разными графиками, кому автобус нужен, например, в 4:00 регулярно».

Некоторые посчитали идею неудачной — якобы перевозчики уйдут в убыток и «разбегутся».

«Зачем ночью нужны автобусы? Чтобы перевозчики вообще с маршрутов разбежались?».
«Ночные вряд ли будут востребованы».
А вы как считаете, нужны в Красноярске ночные автобусы?
Проголосовало: 1366 чел.
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