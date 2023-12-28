prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря 2023, 08:54

Published 28 декабря 2023, 08:54

Modified 5 ноября, 10:18

Updated 5 ноября, 10:18

В красноярском гипермаркете ограничили продажу яиц по акции

В красноярском гипермаркете ограничили продажу яиц. Спросили зачем

28 декабря 2023, 08:54
Фото: prmira.ru.

В красноярском гипермаркете ограничили продажу яиц по акции

В красноярском гипермаркете «О’кей» ввели ограничение на продажу яиц по акции. Сеть заявила, что хочет так избежать «ажиотажного спроса».

Информацию об ограничениях «Проспекту Мира» подтвердили на горячей линии гипермаркета в ТРЦ «Планета». Там и в других магазинах сети скидка на яйца теперь не будет применяться, если человек захочет купить больше трех упаковок.

Судя по сайту доставки, в «О’кее» сейчас есть скидки на три позиции: десяток яиц С1 от производителя «Свежее яйцо» стоит 139,9 рубля вместо 189,4 рубля, десяток яиц С1 от «Бархатовской птицефабрики» за 139,9 рубля вместо 184,4 рубля и 30 яиц С2 от «Бархатовской птицефабрики» за 399,9 рубля вместо 509 рублей.

В сети сообщили, что такое правило ввели, чтобы предотвратить «ажиотажный спрос».

Ограничение на продажу яиц до этого замечали в магазинах «Бристоль» — там нельзя купить больше трех упаковок яиц за раз. Но продавцы заявили, что правило действует уже два года.

По данным Красстата, яйца в Красноярске с начала декабря подорожали почти на 17 рублей — с 112,14 рубля до 129,12 рубля. За прошедший ноябрь, по данным статистиков, цена увеличилась на 10 рублей.

Читайте также:
Рассказываем, когда могут снизиться цены на яйца в КрасноярскеВ красноярских заведениях рассказали, будут ли поднимать цены из-за подорожания яицКотюков заявил об отсутствии дефицита яиц. Но они стоят 130 рублей
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазины#Цены#Ограничения#Яйца#Куриные яйца#Окей
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика