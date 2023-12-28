В красноярском гипермаркете ограничили продажу яиц. Спросили зачем

Posted 28 декабря 2023, 08:54
Published 28 декабря 2023, 08:54
Modified 5 ноября, 10:18
Updated 5 ноября, 10:18
Информацию об ограничениях «Проспекту Мира» подтвердили на горячей линии гипермаркета в ТРЦ «Планета». Там и в других магазинах сети скидка на яйца теперь не будет применяться, если человек захочет купить больше трех упаковок.
Судя по сайту доставки, в «О’кее» сейчас есть скидки на три позиции: десяток яиц С1 от производителя «Свежее яйцо» стоит 139,9 рубля вместо 189,4 рубля, десяток яиц С1 от «Бархатовской птицефабрики» за 139,9 рубля вместо 184,4 рубля и 30 яиц С2 от «Бархатовской птицефабрики» за 399,9 рубля вместо 509 рублей.
В сети сообщили, что такое правило ввели, чтобы предотвратить «ажиотажный спрос».
Ограничение на продажу яиц до этого замечали в магазинах «Бристоль» — там нельзя купить больше трех упаковок яиц за раз. Но продавцы заявили, что правило действует уже два года.
По данным Красстата, яйца в Красноярске с начала декабря подорожали почти на 17 рублей — с 112,14 рубля до 129,12 рубля. За прошедший ноябрь, по данным статистиков, цена увеличилась на 10 рублей.