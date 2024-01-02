Где покататься на плюшках: 6 мест для тюбинга в Красноярске и рядом

Posted 2 января, 00:00
Published 2 января, 00:00
Modified 22 декабря, 06:53
Updated 22 декабря, 06:53
Но сперва посмотрите на табличку. Тюбинг — развлечение небезопасное. Так что соблюдайте правила, и все у вас будет хорошо.
Тюбинг-парк «Русские Горки» сейчас закрыт — причины закрытия не называют. Горнолыжный комплекс «Каштак» сейчас на реконструкции, а в «Бобровом Логу» в этом году нельзя покататься на тюбинге. Но вот где еще можно покататься на плюшках.
Адрес: Якутская, 25.
Часы работы: с 11:00 до 23:00.
Цены: Плюшка 120 см 650 р/час (пятница–воскресенье), 500 р/час (понедельник–четверг). Продлить время: 450 рублей за полчаса (пятница–воскресенье), 300 рублей за полчаса (понедельник–четверг).
База отдыха в черте Красноярска обещает вид на Енисей и отличные склоны. Если на той же базе забронировать беседку, то на катание вы получите скидку 25%.
Адрес: Елены Стасовой, 65.
Часы работы: с 09:00 до 20:00 (выходные), с 12 до 19 (понедельник–пятница).
Цены: 150 рублей (по будням), 200 рублей (выходные).
Стадион родом из СССР, с горочками для «плюшек».
Адрес: Дивногорск, Машиностроителей, 19.
Часы работы: с 10:00 до 19:00 (в выходные и со 2 по 8 января).
Цены:
Адрес: Емельяновский район, трасса Р-255 Сибирь, 20-й километр.
Часы работы: с 10:00 до 20:00 (1 января не работают).
Цены: одинарная плюшка 350 р/час, 900 рублей день, двойная плюшка: 450 р/час, 1200 рублей день.
Хоть комплекс и стрелковый, покататься там тоже можно. Есть три трассы, бугельный подъемник и ресторан.
Часы работы: 09:00 — 17:00 (выходные).
Цены: ватрушка 250 р/час, ледянка 100 р/час.
80 километров от Красноярска это, конечно, далековато, но зато туда ходит электричка. Катится по железной дороге нужно до поселка Новосельск. А потом можно будет катиться уже с горы и с ветерком.
Адрес: деревня Кузнецово, Летняя 26.
Часы работы: с 12:00 до 20:00.
Цены: Аренда на час — 400 рублей, два часа — 700 рублей. Безлимит — 1100 рублей. Со своей плюшкой — 300 рублей.