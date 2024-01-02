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Posted 2 января, 00:00

Published 2 января, 00:00

Modified 22 декабря, 06:53

Updated 22 декабря, 06:53

Стали известны места для тюбинга в Красноярске на новогодних праздниках

Где покататься на плюшках: 6 мест для тюбинга в Красноярске и рядом

2 января 2024, 00:00
Фото: 1MI.

Стали известны места для тюбинга в Красноярске на новогодних праздниках

Самое время отправиться на горку. Сел и поехал, ветер в ушах, снег во все стороны, весело. А веселей всего кататься на специальных резиновых плюшках или, говоря по-русски, заниматься тюбингом. Где? Это мы вам сейчас расскажем.

Но сперва посмотрите на табличку. Тюбинг — развлечение небезопасное. Так что соблюдайте правила, и все у вас будет хорошо.

Тюбинг-парк «Русские Горки» сейчас закрыт — причины закрытия не называют. Горнолыжный комплекс «Каштак» сейчас на реконструкции, а в «Бобровом Логу» в этом году нельзя покататься на тюбинге. Но вот где еще можно покататься на плюшках.

База отдыха «Зелёнка»

Адрес: Якутская, 25.

Часы работы: с 11:00 до 23:00.

Цены: Плюшка 120 см 650 р/час (пятница–воскресенье), 500 р/час (понедельник–четверг). Продлить время: 450 рублей за полчаса (пятница–воскресенье), 300 рублей за полчаса (понедельник–четверг).

База отдыха в черте Красноярска обещает вид на Енисей и отличные склоны. Если на той же базе забронировать беседку, то на катание вы получите скидку 25%.

Стадион «Ветлужанка»

Адрес: Елены Стасовой, 65.

Часы работы: с 09:00 до 20:00 (выходные), с 12 до 19 (понедельник–пятница).

Цены: 150 рублей (по будням), 200 рублей (выходные).

Стадион родом из СССР, с горочками для «плюшек».

Фото: 1MI

Горнолыжный комплекс «Дивный»

Адрес: Дивногорск, Машиностроителей, 19.

Часы работы: с 10:00 до 19:00 (в выходные и со 2 по 8 января).

Цены:

  • с 10:00 до 12:00 — 300 рублей
  • с 12:00 до 16:00 — 500 рублей
  • с 16:00 — 350 рублей.

Стрелковый Комплекс «Кубеково»

Адрес: Емельяновский район, трасса Р-255 Сибирь, 20-й километр.

Часы работы: с 10:00 до 20:00 (1 января не работают).

Цены: одинарная плюшка 350 р/час, 900 рублей день, двойная плюшка: 450 р/час, 1200 рублей день.

Хоть комплекс и стрелковый, покататься там тоже можно. Есть три трассы, бугельный подъемник и ресторан.

База отдыха «Таежная»

Часы работы: 09:00 — 17:00 (выходные).

Цены: ватрушка 250 р/час, ледянка 100 р/час.

80 километров от Красноярска это, конечно, далековато, но зато туда ходит электричка. Катится по железной дороге нужно до поселка Новосельск. А потом можно будет катиться уже с горы и с ветерком.

Airpark «Кузнецово»

Адрес: деревня Кузнецово, Летняя 26.

Часы работы: с 12:00 до 20:00.

Цены: Аренда на час — 400 рублей, два часа — 700 рублей. Безлимит — 1100 рублей. Со своей плюшкой — 300 рублей.

Фото: 1MI
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