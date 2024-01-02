Где покататься на плюшках: 6 мест для тюбинга в Красноярске и рядом

Тюбинг-парк «Русские Горки» сейчас закрыт — причины закрытия не называют. Горнолыжный комплекс «Каштак» сейчас на реконструкции, а в «Бобровом Логу» в этом году нельзя покататься на тюбинге. Но вот где еще можно покататься на плюшках.