В Красноярске подешевели яйца. В магазинах рассказали, что это «временно»

Posted 10 января, 11:38
Published 10 января, 11:38
Modified 5 ноября, 09:50
Updated 5 ноября, 09:50
В торговой сети «Красный Яр» сообщили, что после Нового года цены на куриные яйца обычно снижаются. Однако сколько будут стоить яйца в дальнейшем, в сети не рассказали, только отметили, что цена может меняется еженедельно.
«Категория с коротким сроком годности и закуп идет еженедельно, значит и цена может меняться еженедельно. Традиционно год стартует со снижения цены, но назвать это трендом нельзя», — сообщили «ПМ» в «Красном Яре».
В «Командоре» не объяснили, почему продукт подешевел, однако сообщили, что цены снизились лишь временно.
«Стараемся сдерживать цены и бороться с дефицитом яйца. В данный момент цена временно снизилась, но дальнейшее развитие ситуации прогнозировать сложно», — рассказали «ПМ» в «Командоре».
Сегодня в гипермаркете «Аллея» на Полтавской куриные яйца стоят от 99,99 рублей до 149,99 рублей в зависимости от категории товара.