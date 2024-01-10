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Posted 10 января, 11:38

Published 10 января, 11:38

Modified 5 ноября, 09:50

Updated 5 ноября, 09:50

В красноярских магазинах назвали «временным» снижение цен на куриные яйца

В Красноярске подешевели яйца. В магазинах рассказали, что это «временно»

10 января 2024, 11:38
Фото: prmira.ru.

В красноярских магазинах назвали «временным» снижение цен на куриные яйца

В магазинах Красноярка после Нового года резко подешевели куриные яйца — на 16% за день. «Проспект Мира» спросил в торговых сетях, из-за чего стоимость снизилась и что будет с ценами дальше.

В торговой сети «Красный Яр» сообщили, что после Нового года цены на куриные яйца обычно снижаются. Однако сколько будут стоить яйца в дальнейшем, в сети не рассказали, только отметили, что цена может меняется еженедельно.

«Категория с коротким сроком годности и закуп идет еженедельно, значит и цена может меняться еженедельно. Традиционно год стартует со снижения цены, но назвать это трендом нельзя», — сообщили «ПМ» в «Красном Яре».

В «Командоре» не объяснили, почему продукт подешевел, однако сообщили, что цены снизились лишь временно.

«Стараемся сдерживать цены и бороться с дефицитом яйца. В данный момент цена временно снизилась, но дальнейшее развитие ситуации прогнозировать сложно», — рассказали «ПМ» в «Командоре».

Сегодня в гипермаркете «Аллея» на Полтавской куриные яйца стоят от 99,99 рублей до 149,99 рублей в зависимости от категории товара.

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#Владислав Савончик#Общество#Красноярск#Цены#Яйца#Куриные яйца
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