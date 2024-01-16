Топ худших больниц Красноярска. Смотрим, какие медучреждения не любят красноярцы

Posted 16 января 2024, 10:51
Published 16 января 2024, 10:51
Modified 5 февраля, 14:59
Updated 5 февраля, 14:59
«ПМ» посмотрел, какие из медучреждений города получили самые низкие баллы в интернете. Вот как, по мнению пользователей, выглядит пятерка худших красноярских больниц.
Для топа мы смотрели рейтинги только больниц и учитывали балл самого учреждения, а не его отделений.
В случае, если у больницы нет отдельной общей карточки в 2GIS, мы брали средний арифметический балл её отделений. Так, например, получился итоговый балл БСМП и больницы № 7.
Красноярская межрайонная больница № 2 в Советском районе в среднем получила 1,8 балла из 5. В последних жалобах, оставленных уже в 2024 году, люди жаловались на долгие очереди:
«Очередь на продление больничного за 40 минут проходит 2 человека, ужас».
«Огромные очереди, даже если по записи пришел, все равно 2 часа просидишь».
Еще посетители жаловались на невозможность попасть к узким специалистам и дозвониться до больницы, а также на грубость врачей.
В положительных отзывах, которых не так много, пишут благодарности конкретным врачам и о возможности записи через Госуслуги.
Ниже двух баллов больше не получила ни одна из больниц. Красноярская межрайонная клиническая больница № 7 заняла в топе второе место с баллом 2,2 из 5.
Общей карточки у больницы в 2GIS не было. Ниже всего рейтинг у отделений реанимации, травматологии и приемного покоя. Основная жалоба — грубость.
«Скотское отношение к людям, отказываются принимать даже с острой болью, чуть ли не посылают».
«Привезла супругу передачу, молодая женщина на посту начала грубо разговаривать и отчитывать, что посещение с 10-13. На что я ей ответила, что работаю в это время. Супруг спустился, забрал пакет».
«После операции бросили в коридоре, на этаже нет врачей».
Большинство положительных отзывов написаны раньше 2022 года. В них пишут о быстром приеме и компетентных врачах.
Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. И. С. Берзона получила 2,5 балла из пяти. Судя по отзывам, основная причина жалоб — некачественная медпомощь.
«Отношение персонала к больным отвратительное, спать не дают, про еду вообще молчу».
«Ужасная больница, дважды с направлением приходили и дважды посылали нас».
«Никто ничем не лечит, лекарства приходится покупать самим, лишь бы как-то облегчить страдания больного».
Кроме того, недовольства у людей вызывали невозможность дозвониться, грубое отношение и еда — «кормят одной капустой».
Положительные отзывы не такие развернутые. В них жители написали фразы: «Всё отлично» и «Отличная больница».
Четвертое место в топе получила Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича с баллом 2,7 из пяти.
Общей карточки у БСМП в сервисе нет. Хуже всего пользователи оценили патологоанатомическое, стоматологическое и эндокринологическое отделения. Жалобы классические — «ужасные» отношение и еда.
«Приходишь около 15:00 в неотложку, а врач говорит, зачем я пришла, рабочий день скоро заканчивается».
«Ужасное отношение к пожилым людям, бардак во всем. Никакого стремления осовременить и создать комфорт для их пребывания».
«Сделайте что-то с питанием! Это же ни в какие ворота: суп — одна вода, абсолютно безвкусен и вряд ли полезен для больных!»
Но и хороших отзывов у БСМП немало. Многие благодарят врачей за быструю помощь, грамотные консультации и говорят о хорошем состоянии самой больницы.
Последней в топе оказалась Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1 — её оценили в 2,8 балла из пяти. Некоторые мамы написали свои истории о лечении там с детьми — они остались недовольны как врачами, так и состоянием больницы
«Лежала с ребёнком после роддома. Никто не выносил мусор и не мыл полы. Само место без ремонта. И это ещё не самое страшное — самое страшное, это врачи!»
«Это, конечно, ад. Очень странный невролог, который толком не объясняет ничего, назначает [лечение] и ничего не говорит — сидишь, его караулишь потом, чтобы узнать, что за препараты и о состоянии своего ребёнка».
«Про условия и быт даже говорить не стоит, абхазские развалины советских времен выглядят лучше, чем данная больница».
Но у медучреждения есть недавние положительные отзывы. В них хвалят некоторых врачей и пишут, что больница «нормальная».