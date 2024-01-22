В Красноярске выбрали победителей конкурса «Волшебный лёд Сибири». Какая красота!

Posted 22 января 2024, 01:58
Published 22 января 2024, 01:58
Modified 12 января, 06:09
Updated 12 января, 06:09
На первом месте команда Stopmfrun и скульптура «Ангел». Второе место — у сборной молодых педагогов «Школа Сурикова» и их скульптуры «Сказочная птица». Она же получила приз зрительских симпатий.
Команда «Пионеры» и скульптура «Барышня-крестьянка» заняли третье место.
Другие скульптуры на пьедестал не попали. Однако они, по словам жюри, выполнены «на высоком уровне».
Ледяные скульптуры, по заявлению администрации, будут стоять на Ярыгинской набережной «как минимум» до середины февраля.
В этом году фестиваль «Волшебный лёд Сибири» провели впервые после трехлетнего перерыва.
В 2021 году фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году он состоялся, но в 2023 его отменили ради помощи военным.