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Posted 22 января 2024, 01:58

Published 22 января 2024, 01:58

Modified 12 января, 06:09

Updated 12 января, 06:09

В Красноярске выбрали лучшие скульптуры конкурса «Волшебный лёд Сибири»

В Красноярске выбрали победителей конкурса «Волшебный лёд Сибири». Какая красота!

22 января 2024, 01:58
Фото: vk.com/krasnoyarskrf.

В Красноярске выбрали лучшие скульптуры конкурса «Волшебный лёд Сибири»

В Красноярске подвели итоги конкурса «Волшебный лёд Сибири» среди молодежных команд. Показываем лучшие работы.

На первом месте команда Stopmfrun и скульптура «Ангел». Второе место — у сборной молодых педагогов «Школа Сурикова» и их скульптуры «Сказочная птица». Она же получила приз зрительских симпатий.

Команда «Пионеры» и скульптура «Барышня-крестьянка» заняли третье место.

Другие скульптуры на пьедестал не попали. Однако они, по словам жюри, выполнены «на высоком уровне».

Ледяные скульптуры, по заявлению администрации, будут стоять на Ярыгинской набережной «как минимум» до середины февраля.

В этом году фестиваль «Волшебный лёд Сибири» провели впервые после трехлетнего перерыва.

В 2021 году фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году он состоялся, но в 2023 его отменили ради помощи военным.

#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Конкурс#Ярыгинская набережная#Победители#Скульптуры#Ледовый городок#Зима#Лед
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