Паттайя: сколько нужно денег на перелет, еду и развлечения? Рассказ красноярки

Туры стоят по-разному — все зависит от того, как заранее вы его покупаете, какой отель выберете, на какое время полетите и других факторов. Жительница Красноярска по имени Ира летела на 10 ночей в трехзвездочный отель с мужем в конце декабря-начале января — тур стоил 188 тысяч рублей. В стоимость входили завтраки в отеле.