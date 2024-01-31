Паттайя: сколько нужно денег на перелет, еду и развлечения? Рассказ красноярки

Posted 31 января 2024, 11:33
Published 31 января 2024, 11:33
Modified 31 января, 10:20
Updated 31 января, 10:20
Прямых авиарейсов из Красноярска в Паттайю нет: можно лететь с пересадкой или купить тур с чартерным рейсом. Билеты на рейс с пересадкой зимой в среднем стоят от 50 тысяч в одну сторону.
Туры стоят по-разному — все зависит от того, как заранее вы его покупаете, какой отель выберете, на какое время полетите и других факторов. Жительница Красноярска по имени Ира летела на 10 ночей в трехзвездочный отель с мужем в конце декабря-начале января — тур стоил 188 тысяч рублей. В стоимость входили завтраки в отеле.
«Это был горящий тур, потому что мы его взяли буквально за несколько дней до вылета. Летали до этого в ноябре — похожий тур обошелся в 213 тысяч за двоих».
Время в пути на самолете в одну сторону составило около семи часов; если лететь с пересадками — путь займет от 11 часов, некоторые варианты перелетов могут занять от 34 часов.
Самый удобный вариант самостоятельного полета — через Бангкок. Туда из Красноярска летают прямые рейсы, время полета составит около 6 часов 40 минут. Из Бангкока в Паттайю можно добраться на такси или автобусе: это еще 1,5-3 часа.
Качество проживания зависит от отеля. По опыту Ирины, провести отпуск неплохо можно и в трехзвездочном отеле, но ощущается, что отель «подуставший».
В Паттайе есть трехколесные тук-туки. Проезд в таком стоит 10 бат: по курсу на 31 января это почти 25,3 рубля. Обычно они ходят по маршрутам, но иногда могут ездить хаотично.
По улицам ездят сонгтео — открытый пикап с большим кузовом, в котором находятся две скамейки для пассажиров.
Можно воспользоваться услугами такси. Сейчас, говорит Ирина, в городе работают два агрегатора — «Максим» и Bolt. Однако вызвать его — «целый квест»: иногда таксисты просто игнорируют ваш заказ, отменяют его на полпути к вам или что-то еще.
«Но такси относительно недорогое: проехать 2-3 километра будет стоить около 150 бат [около 380 рублей — ред.]».
Иногда в качестве такси могут работать и тук-туки. Обычно они стоят на стоянках, а рядом есть вывеска с ценой поездки до определенного места.
Много вкусной еды, рассказывает Ирина, можно найти на рынке Тепразит. Сама она предпочитает тайскую жареную курицу. Крылышки обойдутся в 40 бат (около 101 рубля), бедро — в 35 бат (около 88 рублей).
На рынке можно купить суши по 5-10 бат, фрукты, запеченную в соли рыбу, шашлык, жареных насекомых и морепродукты.
Суши и роллы можно найти и в небольших ресторанчиках. Там, по мнению Ирины, они вкуснее, но и дороже — в среднем 25-35 бат за штуку.
«Это цена не за самые дешевые роллы, что там есть. Есть и за 10-15 бат, но нам больше понравились те, что подороже. Зато чтобы наесться, хватает восьми штук».
На улицах города можно встретить макашницы — перевозимая или стоящая на месте тележка с едой. В них продают фастфуд: от сладких блинчиков с ягодами и фруктами до лапши.
Блинчики с клубникой и шоколадом стоят 60 бат — около 151 рубля, а порция лапши — 70 бат (около 180 рублей).
В городе работает много ресторанов и кафе, где готовят морепродукты — еду можно заказать доставкой и поесть прямо на пляже.
Можно сходить в ресторан, но полноценный обед или ужин там обойдется дороже, чем на рынке или в кафе — около 300-600 бат за лапшу, рис или суп, морепродукты в среднем стоят 390-1800 бат за позицию.
В Паттайе можно просто пройтись по улицам, рассказывает Ирина. Например, ей запомнились прогулки по Пляжной улице.
На улицах часто играет музыка, проходят вечеринки — но там стоит быть аккуратнее, потому что иногда, особенно в праздники, собираются большие толпы и начинается давка.
Торговые центры могут удивить своим масштабом. Например, в Terminal 21 все этажи оформлены в виде городов: внутри можно увидеть уменьшенные копии Эйфелевой башни, Тауэрского моста, Пизанской башни и других достопримечательностей.
Можно сходить в контактный зоопарк «Кхао Кхео». Там многих животных можно покормить из рук, погладить и сфотографироваться. Вход для взрослого стоит 750 бат — почти 1900 рублей.
Из всех экскурсий красноярке больше всего запомнилась поездка на Ко Пай — остров в Сиамском заливе в 25 километрах от Паттайи. Экскурсия туда стоит 2,2 тысячи бат с человека — около 5,5 тысячи рублей.
В стоимость входят питание, входной билет на остров, снаряжение для сноркелинга и рыбалки и сопровождение гида.
В Паттайе зимой теплая и сухая погода, большинство дней — солнечные.
Днем, по словам туристки, температура в основном от +28 до +33, ночью немного прохладнее — +23… +26 градусов. Море прогревается до +26 градусов.