prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2024, 07:00

Published 1 февраля 2024, 07:00

Modified 22 января, 04:01

Updated 22 января, 04:01

В частном секторе Николаевки зафиксировали опасное загрязнение воздуха

Нечем дышать: замерили качество воздуха в Николаевке. Здесь нет датчиков

1 февраля 2024, 07:00
Фото: prmira.ru.

В частном секторе Николаевки зафиксировали опасное загрязнение воздуха

Жители Николаевки и близлежащих микрорайонов регулярно жалуются на качество воздуха. С точки зрения экомониторинга это неизведанная территория, где почти нет «гражданских» датчиков. «Проспект Мира» отправился туда со своим датчиком концентрации взвешенных частиц.

Корреспондент «ПМ» приехал в Николаевку вечером 29 января. На улице было около -17 градусов, ветра не было, но режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ, он же режим «черного неба») ввели только сутки спустя.

Для замеров качества воздуха мы использовали IQAir AirVisual Pro — такие же датчики участвуют в проекте Nebo для фиксации качества воздуха по всему Красноярску, но в старой Николаевке стационарных датчиков нет. Самый близкий — на Ладо Кецховели.

Фото: Скришот карты Nebo Live

IQAir AirVisual Pro измеряет концентрацию частиц PM2.5 в воздухе — это частицы диаметром 2.5 микрометра или меньше. Они считаются опасными для здоровья человека, потому что они могут попасть в кровь через легкие.

Первую остановку делаем в 19:43 на перекрестке Бограда и Гоголя — в самом центре частного жилмассива. В это время здесь только начинают вечернюю растопку печей, однако в воздухе уже отчетливый запах гари и угля.

Датчик показывает 289 единиц загрязнения. В инструкции к Air Visual пишут, что при таком загрязнении стоит избегать активный занятий на улице. Но это только начало нашей прогулки по Николаевке.

Дымка и запах угля. Вот как выглядит Николаевка вечером.
Дымка и запах угля. Вот как выглядит Николаевка вечером.
Дымка и запах угля. Вот как выглядит Николаевка вечером.
Дымка и запах угля. Вот как выглядит Николаевка вечером.
Дымка и запах угля. Вот как выглядит Николаевка вечером.
Дымка и запах угля. Вот как выглядит Николаевка вечером.. Фото: prmira.ru

После первого замера идем вдоль Бограда в сторону железнодорожных путей, проходим улицу Марата, Карла Маркса, Советскую и Ленина. Останавливаемся на каждом перекрестке улицы и делаем замеры.

Затем — идем в другую сторону и проходим несколько кварталов по Сопочной и Фрунзе в сторону Ладо Кехцовели. Здесь датчик выдает значения от 166 до 192. Такое качество воздуха опасно для особо чувствительных людей, экологи советуют как можно меньше выходить на улицу и не открывать окна.

Территория старой Николаевки попадает под проект Комплексного развития территории (КРТ). На месте частных домов в Николаевке обещают построить многоквартирные дома со школой, детским садом, спорткомплексом и другой инфраструктурой.

Карта всех замеров качества воздуха в Николаевке 29 января.
Карта всех замеров качества воздуха в Николаевке 29 января.. Фото: prmira.ru

Самое высокое загрязнение, которое мы зафиксировали — 337 единиц на перекрестке Карла Маркса и Исторической. Это опасный уровень загрязнения. В инструкции к Air Visual пишут, что при таких значениях есть серьезные риски «респираторных эффектов» (respiratory effects — перевод «ПМ») — имеется ввиду астма, снижение функции легких, воспалительные процессы и другие не очень приятные последствия. Советуют вообще не выходить на улицу и не открывать окна.

337 единиц загрязнения на перекрестке Карла Маркса и Исторической.
337 единиц загрязнения на перекрестке Карла Маркса и Исторической.. Фото: prmira.ru

Причем уже на следующий день, 30 января, в первый день режима «черного неба», мы зафиксировали еще более высокое значение — 368 единиц на виадуке через железнодорожные пути.

368 единиц загрязнения воздуха на виадуке возле Николаевки 30 января
368 единиц загрязнения воздуха на виадуке возле Николаевки 30 января. Фото: prmira.ru

Самое низкое значение, которое мы зафиксировали — 147 единиц на перекрестке Карла Маркса и Пушкина. При таких значениях особо чувствительным людям стоит реже выходить на улицу.

По разным оценкам, доля частного сектора в общем количестве выбросов в Красноярске составляет от 4,2% (минэкологии) до 14,41% (ВНИИ Экология).

Если речь идет о именно выбросах частиц PM2.5 и бенз (а)пирена, то здесь автономные источники теплоснабжения (АИТ, куда входит частный сектор, шиномонтажки и тд) считаются основным загрязнителем.

По какой шкале датчик оценивает загрязнения?

Датчик оценивает качество воздуха от 0 до 500 единиц. Чем больше значение, тем хуже качество воздуха.

  • 0-50 Хороший воздух
  • 51-100 Умеренный
  • 101-150 Вредный для особо чувствительных
  • 151-200 Вредный
  • 201-300 Очень вредный
  • 301-500 Опасный

Среди источников частиц транспортные средства, горящее дерево, промышленность и другие формы горения.

В краткосрочной перспективе высокая концентрация частиц вызывает раздражение глаз и носа, нерегулярное сердцебиение, боль в груди и горле.

В долгосрочной перспективе плохое качество воздуха может вызвать астму, эмфизему, повреждения легких, рак, инсульт, сердечный приступ и преждевременную смерть.

Плакаты жителей Николаевки, которые выступают против КРТ.
Плакаты жителей Николаевки, которые выступают против КРТ.
Плакаты жителей Николаевки, которые выступают против КРТ.. Фото: prmira.ru

Откуда в Николаевке такие проблемы с воздухом?

Осенние и зимние замеры качества воздуха в районе «старой» Николаевки «Проспект Мира» впервые проводил еще в 2020 году — и с тех пор экологическая ситуация здесь не улучшилась. На опасный смог в микрорайоне влияет много факторов — тут и близость оживленных автомагистралей и дымящая труба Красноярского ЭВРЗ.

Однако основной причиной эксперты называют печное отопление, вписанное в неудачный ландшафт: частный сектор стоит на склоне, из-за этого жителям Николаевки приходится дышать гарью от своих же печей.

Проблему с воздухом в Николаевке временно решили на время проведения всемирной Универсиады в 2019 году — жителям частного сектора в Красноярске выдавали брикеты с бездымным углем, чтобы не омрачать впечатление от города у мирового сообщества. Однако брикеты оказались слишком дороги для самостоятельного использования с обычным низкокачественным углем.

Проблему с воздухом в Николаевке — и в другом частом секторе города — можно также решить переводом частного сектора на электроотопление. О запуске пилотного проекта заговорили в 2020 году. В качестве еще одного варианта рассматривалось биотопливо. В ноябре 2021 года власти заявили о грядущем переводе порядка 3 тысяч частных домовладений на электроотопление по льготному тарифу — это предполагалось сделать в 2022 году. Однако снова к этой теме вернулись уже в 2023 году, и снова в рамках обсуждения. Сейчас «Россети» признают, что сетей и мощностей для электроотопления нет.

Читайте также:
«Все уровни загрязнения побиты»: как в январе менялось качество воздуха в КрасноярскеЧитаем гневные комментарии красноярцев о черном небе. Люди кашляют и хотят переезжать«Еще лет на десять темы хватит!»: в Красноярске поспорили из-за субсидий на электроотопление частного сектора
#Экология#Красноярск#Здоровье#Николаевка#НМУ#Черное небо#КРТ#Режим НМУ#Датчики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика