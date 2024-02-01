Нечем дышать: замерили качество воздуха в Николаевке. Здесь нет датчиков

Posted 1 февраля 2024, 07:00
Published 1 февраля 2024, 07:00
Modified 22 января, 04:01
Updated 22 января, 04:01
Корреспондент «ПМ» приехал в Николаевку вечером 29 января. На улице было около -17 градусов, ветра не было, но режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ, он же режим «черного неба») ввели только сутки спустя.
Для замеров качества воздуха мы использовали IQAir AirVisual Pro — такие же датчики участвуют в проекте Nebo для фиксации качества воздуха по всему Красноярску, но в старой Николаевке стационарных датчиков нет. Самый близкий — на Ладо Кецховели.
IQAir AirVisual Pro измеряет концентрацию частиц PM2.5 в воздухе — это частицы диаметром 2.5 микрометра или меньше. Они считаются опасными для здоровья человека, потому что они могут попасть в кровь через легкие.
Первую остановку делаем в 19:43 на перекрестке Бограда и Гоголя — в самом центре частного жилмассива. В это время здесь только начинают вечернюю растопку печей, однако в воздухе уже отчетливый запах гари и угля.
Датчик показывает 289 единиц загрязнения. В инструкции к Air Visual пишут, что при таком загрязнении стоит избегать активный занятий на улице. Но это только начало нашей прогулки по Николаевке.
После первого замера идем вдоль Бограда в сторону железнодорожных путей, проходим улицу Марата, Карла Маркса, Советскую и Ленина. Останавливаемся на каждом перекрестке улицы и делаем замеры.
Затем — идем в другую сторону и проходим несколько кварталов по Сопочной и Фрунзе в сторону Ладо Кехцовели. Здесь датчик выдает значения от 166 до 192. Такое качество воздуха опасно для особо чувствительных людей, экологи советуют как можно меньше выходить на улицу и не открывать окна.
Территория старой Николаевки попадает под проект Комплексного развития территории (КРТ). На месте частных домов в Николаевке обещают построить многоквартирные дома со школой, детским садом, спорткомплексом и другой инфраструктурой.
Самое высокое загрязнение, которое мы зафиксировали — 337 единиц на перекрестке Карла Маркса и Исторической. Это опасный уровень загрязнения. В инструкции к Air Visual пишут, что при таких значениях есть серьезные риски «респираторных эффектов» (respiratory effects — перевод «ПМ») — имеется ввиду астма, снижение функции легких, воспалительные процессы и другие не очень приятные последствия. Советуют вообще не выходить на улицу и не открывать окна.
Причем уже на следующий день, 30 января, в первый день режима «черного неба», мы зафиксировали еще более высокое значение — 368 единиц на виадуке через железнодорожные пути.
Самое низкое значение, которое мы зафиксировали — 147 единиц на перекрестке Карла Маркса и Пушкина. При таких значениях особо чувствительным людям стоит реже выходить на улицу.
По разным оценкам, доля частного сектора в общем количестве выбросов в Красноярске составляет от 4,2% (минэкологии) до 14,41% (ВНИИ Экология).
Если речь идет о именно выбросах частиц PM2.5 и бенз (а)пирена, то здесь автономные источники теплоснабжения (АИТ, куда входит частный сектор, шиномонтажки и тд) считаются основным загрязнителем.
Датчик оценивает качество воздуха от 0 до 500 единиц. Чем больше значение, тем хуже качество воздуха.
Среди источников частиц транспортные средства, горящее дерево, промышленность и другие формы горения.
В краткосрочной перспективе высокая концентрация частиц вызывает раздражение глаз и носа, нерегулярное сердцебиение, боль в груди и горле.
В долгосрочной перспективе плохое качество воздуха может вызвать астму, эмфизему, повреждения легких, рак, инсульт, сердечный приступ и преждевременную смерть.
Осенние и зимние замеры качества воздуха в районе «старой» Николаевки «Проспект Мира» впервые проводил еще в 2020 году — и с тех пор экологическая ситуация здесь не улучшилась. На опасный смог в микрорайоне влияет много факторов — тут и близость оживленных автомагистралей и дымящая труба Красноярского ЭВРЗ.
Однако основной причиной эксперты называют печное отопление, вписанное в неудачный ландшафт: частный сектор стоит на склоне, из-за этого жителям Николаевки приходится дышать гарью от своих же печей.
Проблему с воздухом в Николаевке временно решили на время проведения всемирной Универсиады в 2019 году — жителям частного сектора в Красноярске выдавали брикеты с бездымным углем, чтобы не омрачать впечатление от города у мирового сообщества. Однако брикеты оказались слишком дороги для самостоятельного использования с обычным низкокачественным углем.
Проблему с воздухом в Николаевке — и в другом частом секторе города — можно также решить переводом частного сектора на электроотопление. О запуске пилотного проекта заговорили в 2020 году. В качестве еще одного варианта рассматривалось биотопливо. В ноябре 2021 года власти заявили о грядущем переводе порядка 3 тысяч частных домовладений на электроотопление по льготному тарифу — это предполагалось сделать в 2022 году. Однако снова к этой теме вернулись уже в 2023 году, и снова в рамках обсуждения. Сейчас «Россети» признают, что сетей и мощностей для электроотопления нет.