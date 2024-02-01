Нечем дышать: замерили качество воздуха в Николаевке. Здесь нет датчиков

Проблему с воздухом в Николаевке — и в другом частом секторе города — можно также решить переводом частного сектора на электроотопление. О запуске пилотного проекта заговорили в 2020 году. В качестве еще одного варианта рассматривалось биотопливо. В ноябре 2021 года власти заявили о грядущем переводе порядка 3 тысяч частных домовладений на электроотопление по льготному тарифу — это предполагалось сделать в 2022 году. Однако снова к этой теме вернулись уже в 2023 году, и снова в рамках обсуждения. Сейчас «Россети» признают, что сетей и мощностей для электроотопления нет.