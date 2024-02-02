В Красноярске заканчиваются корма Hill’s и Farmina для животных. Что делать?

Красноярцы жалуются на запрет импортных кормов для питомцев

Почему ограничили ввоз Hill’s и Farmina Pet Foods? Как прокомментировали запреты производители кормов? Как на запрет ввоза отреагировали в зооиндустрии и владельцы животных? Есть ли Hill’s и Farmina сейчас в магазинах и на сколько хватит запасов? Чем можно заменить корма?

В России ограничили ввоз кормов для кошек и собак двух фирм: Hill’s и Farmina Pet Foods. «Проспект Мира» узнал у красноярских зоомагазинов, есть ли сейчас эти корма в продаже и чем их можно заменить.

Почему ограничили ввоз Hill’s и Farmina Pet Foods? Ввоз обоих кормов приостановил Россельхознадзор. Импорт кормов Hill's приостановили с 6 февраля 2024 года — как заявили в пресс-службе ведомства, причиной стали поставки «некачественной продукции». Утверждается, что инспекция выявила «отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, указанным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья и отсутствие сведений и документов о происхождении использованного сырья». Ввоз кормов Farmina Pet Foods (корма Vet Life и N&D) ограничили с 31 января. По заявлению Россельхознадзора, в кормах повторно обнаружили мышьяк. Как прокомментировали запреты производители кормов? Гендиректор компании Farmina Pet Foods в России Дмитрий Головчан сообщил, что полного запрета на поставки кормов для животных нет — есть «временное ограничение». «Комментируя ситуацию с наличием мышьяка в нашей продукции, хочу отметить, что по результатам лабораторных исследований выявленный уровень мышьяка значительно ниже предельно допустимого уровня, регламентируемого Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55453-2022», — сообщил Головчан. Корма марки Farmina — N&D . Фото: prmira.ru По словам гендиректора, Farmina «строго соблюдает стандарты безопасности и качества» и тесно сотрудничает с «компетентными органами, чтобы решить этот вопрос как можно скорее». В Hill's официально запрет не комментировали, однако до этого их корма уже запрещали ввозить в РФ — проблемы начались в мае 2022 года. Сейчас на официальном сайте во вкладке с часто задаваемыми вопросами есть такой ответ: «К сожалению, мы не можем сообщить вам конкретную дату, когда поставки возобновятся в полном объеме. Однако мы гарантируем вам, что усердно работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть на полки все наши рационы. А пока предлагаем вам другие варианты кормов, которые могут понравиться вашему питомцу». Корма марки Hill's . Фото: prmira.ru Как на запрет ввоза отреагировали в зооиндустрии и владельцы животных? Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев заявил, что ограничения на ввоз в Россию кормов Hill’s и Farmina «не скажутся критично» на отечественном рынке. «Доля кормов фирм Hill’s и Farmina на российском рынке была небольшой. Критического значения для российского рынка кормов это не принесет. Да, есть определенные сложности, подобрать специализированное питание питомцу и перейти на него непросто, но возможно. На рынке есть альтернативы для кормов Hill’s и Farmina», — приводит слова Дмитриева ТАСС. По его словам, пять лет назад объем импорта кормов для домашних животных составлял порядка 15-20% от общего рынка, а в 2023 году доля импорта якобы составила 10%. Однако обычные покупатели отнеслись к ограничениям на ввоз менее позитивно. Вот какие комментарии оставляли красноярцы в соцсетях: «Да [капец]! Мои этот корм [Farmina] едят пару лет. Такое ощущение, что лоббируют какую-то российскую контору, устраняя конкурентов». «До кормов добрались. Своего путного ничего предложить не могут. Лучше б „Вискас“ с „Китикетом“ проверяли». «Сначала лишили моих питомцев великолепного холистика Pro Series. Год искали что-то наиболее подходящее по соотношению цена/качество, в итоге остановились на Farmina. Теперь и его запрещают. Самое смешное, что в России не делают корм такого класса, это просто намеренное уничтожение животных». «Farmina прекрасный корм, нет альтернатив». «Мы и так собираем по пакетикам корм для диабетиков-котов, так еще 2 фирмы не будет». «Если честно, то консервированный корм Hill’s выглядит и пахнет лучше, чем консервы из „Пятерочки“ для людей». «Думаю, качество корма Hill’s все равно выше, чем качество колбасы и пельменей из тысяч супермаркетов России. Причина запрета, наверное, в чем-то другом». Представитель зоомагазина «Дружок» в Красноярске согласился с жителями. По его мнению, Farmina — уникальный корм на рынке. «Если он начнет исчезать, то это очень-очень грустно! Потому что этот корм богат и разнообразен! И действительно один из ведущих кормов на сегодняшний день». Есть ли Hill’s и Farmina сейчас в магазинах и на сколько хватит запасов? В магазине «Zоокураж» кормов Hill’s не оказалось. В наличии на сайте есть Farmina: Фото: zookurazh.ru Корма есть и в зоомагазине «БарБосс» — пока обе марки и для кошек, и для собак доступны к заказу. Фото: барбосс24.рф В зоомагазине «Аквариум» корма Hill’s и Farmina в наличии пока есть. Однако, как заявил продавец, те пачки, что выставлены на полках — последние. Фото: prmira.ru В зоомагазине «Дружок» корма в наличии есть. Однако некоторых позиций на складах осталось мало, указано на сайте. Фото: дружок24.рф Представитель зоомагазина «Дружок» объяснила, что многие «значимые позиции» корма Hill’s уже с конца 2023 года поставляли с проблемами. «Официального ответа почему так происходит — нам не дают. В прайсах наличие позиций ограничено». По поводу кормов Farmina представитель объяснил, что пока на складах есть корм, ввезенный до 30 января 2024 года, — эти партии ограничению не подлежат. «На складах в Москве сейчас есть хорошие запасы, но эти запасы распространяются на всю страну. Как долго смогут на них продержаться — не знаю. У нас на красноярском складе всегда перебои с поставками Farmina: до нашего региона доходит все очень скудно». Чем можно заменить корма? В зоомагазине «Аквариум» сообщили, что сейчас с исчезнувших кормов покупатели переходят на корма AlphaBet, Leonard, «Территория». Фото: prmira.ru В зоомагазине «Дружок» сообщили, что аналог Farmina «вряд ли найдешь», так как у бренда «уникальная линейка». «Много больных животных, которым необходимы лечебные корма. У нас их теперь, с запретом Farmina, совсем практически не остается». Кормам Hill’s, говорят в зоомагазине, альтернативу найти можно — но лучше посоветоваться с ветеринаром. На полках есть Brit, Grandorf, Pro Plan и другие. Читайте также: В зоомагазинах пропадает импортный корм для животных. Почему и чем его заменить? Из красноярских магазинов пропадет импортный алкоголь? Спросили экспертов В аптеках России возник дефицит импортного антидепрессанта. А в Красноярске?