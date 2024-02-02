В Красноярске заканчиваются корма Hill’s и Farmina для животных. Что делать?

Posted 2 февраля 2024, 10:41
Published 2 февраля 2024, 10:41
Modified 4 марта, 08:29
Updated 4 марта, 08:29
Ввоз обоих кормов приостановил Россельхознадзор. Импорт кормов Hill's приостановили с 6 февраля 2024 года — как заявили в пресс-службе ведомства, причиной стали поставки «некачественной продукции».
Утверждается, что инспекция выявила «отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, указанным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья и отсутствие сведений и документов о происхождении использованного сырья».
Ввоз кормов Farmina Pet Foods (корма Vet Life и N&D) ограничили с 31 января. По заявлению Россельхознадзора, в кормах повторно обнаружили мышьяк.
Гендиректор компании Farmina Pet Foods в России Дмитрий Головчан сообщил, что полного запрета на поставки кормов для животных нет — есть «временное ограничение».
«Комментируя ситуацию с наличием мышьяка в нашей продукции, хочу отметить, что по результатам лабораторных исследований выявленный уровень мышьяка значительно ниже предельно допустимого уровня, регламентируемого Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55453-2022», — сообщил Головчан.
По словам гендиректора, Farmina «строго соблюдает стандарты безопасности и качества» и тесно сотрудничает с «компетентными органами, чтобы решить этот вопрос как можно скорее».
В Hill's официально запрет не комментировали, однако до этого их корма уже запрещали ввозить в РФ — проблемы начались в мае 2022 года. Сейчас на официальном сайте во вкладке с часто задаваемыми вопросами есть такой ответ:
«К сожалению, мы не можем сообщить вам конкретную дату, когда поставки возобновятся в полном объеме. Однако мы гарантируем вам, что усердно работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть на полки все наши рационы. А пока предлагаем вам другие варианты кормов, которые могут понравиться вашему питомцу».
Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев заявил, что ограничения на ввоз в Россию кормов Hill’s и Farmina «не скажутся критично» на отечественном рынке.
«Доля кормов фирм Hill’s и Farmina на российском рынке была небольшой. Критического значения для российского рынка кормов это не принесет. Да, есть определенные сложности, подобрать специализированное питание питомцу и перейти на него непросто, но возможно. На рынке есть альтернативы для кормов Hill’s и Farmina», — приводит слова Дмитриева ТАСС.
По его словам, пять лет назад объем импорта кормов для домашних животных составлял порядка 15-20% от общего рынка, а в 2023 году доля импорта якобы составила 10%.
Однако обычные покупатели отнеслись к ограничениям на ввоз менее позитивно. Вот какие комментарии оставляли красноярцы в соцсетях:
«Да [капец]! Мои этот корм [Farmina] едят пару лет. Такое ощущение, что лоббируют какую-то российскую контору, устраняя конкурентов».
«До кормов добрались. Своего путного ничего предложить не могут. Лучше б „Вискас“ с „Китикетом“ проверяли».
«Сначала лишили моих питомцев великолепного холистика Pro Series. Год искали что-то наиболее подходящее по соотношению цена/качество, в итоге остановились на Farmina. Теперь и его запрещают. Самое смешное, что в России не делают корм такого класса, это просто намеренное уничтожение животных».
«Farmina прекрасный корм, нет альтернатив».
«Мы и так собираем по пакетикам корм для диабетиков-котов, так еще 2 фирмы не будет».
«Если честно, то консервированный корм Hill’s выглядит и пахнет лучше, чем консервы из „Пятерочки“ для людей».
«Думаю, качество корма Hill’s все равно выше, чем качество колбасы и пельменей из тысяч супермаркетов России. Причина запрета, наверное, в чем-то другом».
Представитель зоомагазина «Дружок» в Красноярске согласился с жителями. По его мнению, Farmina — уникальный корм на рынке.
«Если он начнет исчезать, то это очень-очень грустно! Потому что этот корм богат и разнообразен! И действительно один из ведущих кормов на сегодняшний день».
В магазине «Zоокураж» кормов Hill’s не оказалось. В наличии на сайте есть Farmina:
Корма есть и в зоомагазине «БарБосс» — пока обе марки и для кошек, и для собак доступны к заказу.
В зоомагазине «Аквариум» корма Hill’s и Farmina в наличии пока есть. Однако, как заявил продавец, те пачки, что выставлены на полках — последние.
В зоомагазине «Дружок» корма в наличии есть. Однако некоторых позиций на складах осталось мало, указано на сайте.
Представитель зоомагазина «Дружок» объяснила, что многие «значимые позиции» корма Hill’s уже с конца 2023 года поставляли с проблемами.
«Официального ответа почему так происходит — нам не дают. В прайсах наличие позиций ограничено».
По поводу кормов Farmina представитель объяснил, что пока на складах есть корм, ввезенный до 30 января 2024 года, — эти партии ограничению не подлежат.
«На складах в Москве сейчас есть хорошие запасы, но эти запасы распространяются на всю страну. Как долго смогут на них продержаться — не знаю. У нас на красноярском складе всегда перебои с поставками Farmina: до нашего региона доходит все очень скудно».
В зоомагазине «Аквариум» сообщили, что сейчас с исчезнувших кормов покупатели переходят на корма AlphaBet, Leonard, «Территория».
В зоомагазине «Дружок» сообщили, что аналог Farmina «вряд ли найдешь», так как у бренда «уникальная линейка».
«Много больных животных, которым необходимы лечебные корма. У нас их теперь, с запретом Farmina, совсем практически не остается».
Кормам Hill’s, говорят в зоомагазине, альтернативу найти можно — но лучше посоветоваться с ветеринаром. На полках есть Brit, Grandorf, Pro Plan и другие.