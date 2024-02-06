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Posted 6 февраля 2024, 08:44

Published 6 февраля 2024, 08:44

Modified 21 февраля, 06:32

Updated 21 февраля, 06:32

Врачи рассказали, что «черное небо» может привести к раку у красноярцев

Черное небо может привести к раку. Красноярские врачи сказали, чем опасен режим НМУ

6 февраля 2024, 08:44

Врачи рассказали, что «черное небо» может привести к раку у красноярцев

Последний режим НМУ в Красноярске длился почти пять суток — с вечера 30 января до утра 4 февраля. «Проспект Мира» узнал, как себя в это время чувствовали красноярцы, и спросил врачей, как загрязнение воздуха может влиять на здоровье.

Как и чем был загрязнен воздух в последний режим НМУ в Красноярске

Данные о среднесуточных превышениях вредных веществ в воздухе публиковала замминистра экологии края Юлия Гуменюк.

Например, 2 февраля автономные пункты наблюдения (АПН) министерства показали, что в Кировском и Свердловском районах предельно допустимая концентрация (ПДК) взвешенных частиц РМ 2,5 была превышена почти в пять раз. В Черемушках — почти в три раза.

Проект общественников «Чистое небо», который отслеживает уровень загрязнения воздуха, публиковал данные по Красноярску за январь.

По данным активистов, почти половину месяца в городе был сильно загрязнен воздух, «все уровни загрязняющих веществ побиты».

Как себя чувствовали красноярцы?

Читательница «ПМ» рассказала, что в период «черного неба» у нее стала чаще болеть голова и ухудшился сон.

«Я обычно часто проветриваю квартиру, но в дни НМУ стараюсь не открывать окно — хотя, что открывай, что не открывай в этот период, итог один: головная боль. Либо от недостатка воздуха, либо от загрязнения, не знаю. От этого спишь хуже, кислорода не хватает».

Другие жители написали в соцсетях о похожих проблемах.

«Горло уже першит, кашель, глаза слипаются и чешутся, не хватает кислорода. Я думаю, что у многих такие симптомы».
«Дышать реально нечем, горло першит».
«На выходных аж до кашля задыхался, прямо какая-то взвесь в воздухе».

В телеграм-канале экопроекта «Мы внутри» со 2 февраля жители оставили несколько жалоб на воздух.

«Ужасные головные боли, кашель, першение разъедает просто глаза. К концу дня вообще ужасная слабость. По всей видимости, от нехватки кислорода».
«Болит голова, не проходя. Постоянно в горле что-то першит. Каждое утро мокрота. И в принципе очень плохое самочувствие, невозможно дышать. Головная боль не прекращается. Связываю всё это со смогом и проживаю в Академгородке».
«Окна открыть невозможно. Когда открываешь окно, начинает пахнуть то жженой резиной, то костром каким-то. Я — аллергик, вообще задыхаюсь. И все течет из глаз, из носа. Хоть убегай из города».

Чем опасно загрязнение воздуха для здоровья? Узнали у врачей

Как ответила «ПМ» врач первой квалификационной категории Татьяна, в первую очередь «под удар» попадают люди, у которых уже есть бронхолегочные заболевания — бронхит, астма и другие.

«Для таких людей превышения вредных веществ в воздухе означает обострение заболевания».

Но, продолжила врач, ухудшение самочувствия могут ощутить и люди без таких болезней. Организм реагирует на загрязнение головной болью и кашлем, иногда возникает аллергическая реакция — насморк, слезотечение, сыпь на коже.

«У людей понижается содержание кислорода в организме, его „недополучают“ органы, отсюда возникают и жалобы по типу — „нечем дышать“.
Кроме того, все эти частицы могут оседать в альвеолах [альвеолы — часть дыхательного аппарата в форме пузырька, отвечают за газообмен, — прим. ред.]. Это уже в долгосрочной перспективе может привести к другим заболеваниям».

Замглавврача одной из красноярских больниц на условиях анонимности рассказала «ПМ», что в крайнем случае долгое вдыхание загрязненного воздуха может привести к онкологии, астме и заболеваниям дыхательных путей.

«ПМ» попросил минздрав края дать комментарий о влиянии грязного воздуха на здоровье, однако там ответили, что «установление причинно-следственных связей» и НМУ — ответственность Роспотребнадзора.

Однако в Роспотребнадзоре «ПМ» сообщили, что они могут только давать рекомендации населению о том, как снизить вред здоровью в период НМУ. Вот они:

  • Не открывать окна — для проветривания помещений лучше использовать кондиционеры и очистители воздуха;
  • Заниматься спортом в помещении;
  • Реже выходить на улицу;
  • Пить больше обычной воды;
  • Чаще проводить влажную оборку.
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