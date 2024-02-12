Сколько стоит слетать в Петербург и что там делать зимой? Рассказ красноярки

Цены в отелях за стандартный номер начинаются от трех тысяч в сутки. Можно найти намного дороже, за 20-30 тысяч за ночь, и немного дешевле, за 1-2 тысячи за ночь в мини-отеле — все зависит от уровня комфорта и расположения. В хостелах комната стоит в районе 800-1200 рублей за сутки.