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Posted 12 февраля 2024, 11:38

Published 12 февраля 2024, 11:38

Modified 25 января, 15:49

Updated 25 января, 15:49

Красноярка рассказала, сколько стоит съездить в Петербург

Сколько стоит слетать в Петербург и что там делать зимой? Рассказ красноярки

12 февраля 2024, 11:38
Фото: prmira.ru.

Красноярка рассказала, сколько стоит съездить в Петербург

Какие места можно посетить в Петербурге зимой, где вкусно и недорого поесть и сколько стоит перелет? Красноярка слетала в Питер в январе 2024 года и рассказала «ПМ» о поездке.

Как добраться до Санкт-Петербурга и сколько это стоит?

Из Красноярска есть прямые авиарейсы в Петербург — их выполняют Utair, «Аэрофлот», Nordwind и другие компании. В среднем сейчас билеты туда-обратно стоят от 33 тысяч рублей. Время в пути — чуть больше пяти часов.

«Мы летали в самые „дорогие даты“, в январе. Билеты на самолет для меня и 12-летнего ребенка обошлись в 70 тысяч рублей. Мы их покупали за два месяца до поездки», — рассказывает красноярка Елена.

Есть варианты с пересадками, но это отнимет время.

Отель, хостел, квартира: где жить в Петербурге?

Красноярка рассказала, что они не платили за проживание, так как жили у подруги в центре города.

Фото: prmira.ru

Если таких друзей у вас нет, то можно остановиться в отеле, хостеле или найти квартиру с посуточной арендой.

Цены в отелях за стандартный номер начинаются от трех тысяч в сутки. Можно найти намного дороже, за 20-30 тысяч за ночь, и немного дешевле, за 1-2 тысячи за ночь в мини-отеле — все зависит от уровня комфорта и расположения. В хостелах комната стоит в районе 800-1200 рублей за сутки.

Снять жилье можно от 1,5 тысячи рублей за сутки — за такие деньги предлагают небольшие студии в 10-15 квадратных метров. Цены на жилье побольше начинаются от 2-2,5 тысячи за сутки.

На чем ездить?

Для проезда во всем общественном транспорте — метро, автобусы, троллейбусы — можно купить карту «Подорожник» за 80 рублей. Она продается в вестибюлях станций метро, рассказывает Елена. По ней проезд в метро стоит 49 рублей, в автобусе и троллейбусе — 44 рубля.

Без карты стоимость билета в метро составит 70 рублей, в автобусе и троллейбусе — 65 рублей.

Фото: prmira.ru

Кондукторов, говорит красноярка, в автобусах нет — в салонах только установлены валидаторы для оплаты проезда картой.

«Видели кондуктора только в троллейбусе, но и там есть валидаторы. Кстати, если оплачивать картой в автобусе или троллейбусе, то только за одного, этой же картой оплатить за второго человека нельзя».

Куда сходить в Петербурге и пригороде?

Елена была в Петербурге 20 лет назад, поэтому решила посмотреть и показать ребенку основные достопримечательности города.

Они посетили Эрмитаж. Обычный билет для взрослого стоит 350-500 рублей, для школьников и студентов — бесплатно. Есть экскурсионные билеты, билеты на отдельные выставки и другие варианты — все цены указаны на сайте музея.

Фото: prmira.ru

Елене в музее больше всего запомнился Египетский зал с мумией и Рыцарский зал.

«Рекомендую брать живого гида и смотреть Эрмитаж по тематикам. Многие пользуются аудиогидом, но это на любителя».
Рыцарский зал
Рыцарский зал
Рыцарский зал
Рыцарский зал
Рыцарский зал. Фото: prmira.ru

В Русском музее красноярка хотела сходить на выставку Сурикова, но не получилось по времени. Вместо этого они посетили Михайловский дворец — один из корпусов музея. Вход стоил 550 рублей для взрослого и бесплатно для школьника.

«Рекомендую приходить в музей к 10:00 — народу еще мало, очередей ни на вход, ни в гардероб еще нет. Когда уходили оттуда через 2 часа, в гардеробы уже была приличная очередь».
Фото: prmira.ru

Елене и ее дочери больше всего понравились картины Куинджи и Айвазовского. Еще там можно увидеть работы Левицкого, Шубина, Брюллова, Репина и других.

«Дочь увидела знакомую картину „Бурлаки на Волге“ — очень обрадовалась, что что-то знакомое было! А я долго могу любоваться картинами Куинджи. Где-то слышала, что его картины, выполненные с использованием черной краски, погибают. Так что, кто знает, сколько еще осталось времени лицезреть их в оригинале».
Фото: prmira.ru

Для посещения музея можно выбрать экскурсию — они стоят от 1000 рублей, если билет без льгот. Или можно воспользоваться аудиогидом.

Елене запомнился поход в храм-памятник Спас на крови рядом с Русским музеем. Вход стоит 450 рублей для взрослого и 200 рублей для ребенка.

«Экскурсоводы водят группы по храму каждые 10 минут — это входит в стоимость билета».
Фото: prmira.ru

Еще одна достопримечательность — Исаакиевский собор. Стоимость входа такая же, как и в Спас на крови.

Открытие поездки для Елены — книжный магазин «Подписные издания» на Литейном.

«Очень атмосферное место. По сути, большой стильный книжный магазин, двухэтажный, с несколькими кофейнями внутри. Удивляет большое количество народа, в основном молодежь».
Фото: prmira.ru

Консультанты в магазине подберут интересные книги.

«Мы остановились у витрины с книгами для подростков, позвали девушку-консультанта и в итоге мы, особо не читающие, ушли оттуда с 3 книгами. Там реально очень хочется что-то купить».
Видео: prmira.ru.

Если захочется окунуться в атмосферу «маленького уютного городка», стоит поехать в Царское село — туда можно добраться на электричке за 48 рублей.

От вокзала до Екатерининского дворца можно дойти пешком за 30 минут.

«Но когда мы дошли до дворца, то поняли, что в этот раз больше хотим побывать на экскурсии в Лицее, потому что дворцов нам хватило в прошлые дни».

Стоимость билета в Музей-лицей, где воспитывался Пушкин, составляет 250 рублей для взрослых, для школьников и студентов — 150 рублей. Экскурсия стоит 250 рублей.

«Экскурсия продолжалась около часа, очень познавательно и интересно. Впечатляет быт лицеистов — маленькая комнатка, в которой юный Пушкин учился, писал, жил. Внутри можно фотографировать».

Сколько стоит еда?

Елена с дочерью ходили в сеть кафе быстрого питания «Кио Кухня». В меню — много салатов, гарниров, горячего. В зале стоит несколько столиков и стойка, можно есть здесь или взять навынос.

«Интересный факт — пончики в Питере называются пышками. На кассе я попросила пончики, чуть позже ко мне подошла посетительница кафе и спросила, не из Москвы ли я — ведь здесь пончики зовутся пышками. Стоимость одной порции 57 рублей, за кофе и какао я отдала 208 рублей».

Еще семья ходила в кофейню Stars Coffee — бывший Starbucks. Цены, по мнению Елены, там довольно высокие.

«Цены, конечно, ох. За капучино, горячий белый шоколад и овсяную печеньку отдали 850 рублей. Но горячий белый шоколад — это, конечно, божественно и очень необычно. И вид из окна шикарный».

В кофейне-кондитерской «Цех 85» можно попробовать капучино с кедровыми орешками за 230 рублей.

В кафе грузинской кухни «Чито Гврито» красноярка заказывала одноименное фирменное блюдо. Елена говорит, было вкусно, но без особого восторга.

«В целом мне показалось, что цены в заведениях примерно как у нас, большой разницы нет».

Какая в Петербурге погода зимой?

Переменчивая — от мороза до оттепели с лужами.

«В нашу поездку погода была абсолютно разная. Мороз –25 и метель, оттепель с кашей под ногами, очень скользкие тротуары в центре после оттепели, когда все подморозило».

В –25, по словам Елены, гулять по городу невозможно из-за сильной влажности и ледяного ветра.

«Достаешь телефон, чтобы сфотографировать что-то — рука стынет моментально».

Дороги посыпают песком с солью, поэтому на обуви остаются белые разводы.

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