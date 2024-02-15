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Posted 15 февраля 2024, 07:01

Published 15 февраля 2024, 07:01

Modified 12 февраля, 07:16

Updated 12 февраля, 07:16

Красноярского бизнесмена Нусса осудят за хищение более 1,4 млрд рублей

15 февраля 2024, 07:01

Красноярского бизнесмена Нусса осудят за хищение более 1,4 млрд рублей

Генеральная прокуратура утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело против сооснователя красноярской группы компаний «Малтат» Александра Нусса. Его обвиняют в хищении более 1,4 миллиарда рублей и выводе средств за границу.

По данным ведомства, в 2015 году владелец «Сиблес проект», который входит в группу компаний, Нусс вместе с неустановленными лицами похитил более 1,4 миллиарда рублей. Эти деньги были получены от госкорпорации ВЭБ.РФ в качестве кредита для строительства комплекса по переработке леса в Сосновоборске. Сообщники распределили деньги по счетам сторонних организаций, а цели, на которые они были получены, так и не реализовали.

В этом же году, утверждают в ведомстве, Нусс перевел более 12 миллионов евро (более 770 более рублей), взятые у ВЭБ.РФ, в Швецию на банковский счет иностранной компании. Сделать это ему удалось с помощью подложных документов под видом оплаты контракта за поставку оборудования.

Нусс обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).

Генпрокуратура направила уголовное дело в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении соучастников продолжается.

  • Напомним, Нусса задержали в Москве летом 2022 года.
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