Красноярского бизнесмена Нусса осудят за хищение более 1,4 млрд рублей

По данным ведомства, в 2015 году владелец «Сиблес проект», который входит в группу компаний, Нусс вместе с неустановленными лицами похитил более 1,4 миллиарда рублей. Эти деньги были получены от госкорпорации ВЭБ.РФ в качестве кредита для строительства комплекса по переработке леса в Сосновоборске. Сообщники распределили деньги по счетам сторонних организаций, а цели, на которые они были получены, так и не реализовали.