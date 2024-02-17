Красноярцы плачут и несут цветы в память о Навальном. Фоторепортаж

Posted 17 февраля 2024, 06:35
Published 17 февраля 2024, 06:35
Modified 6 февраля, 05:38
Updated 6 февраля, 05:38
По информации УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. По заявлению ведомства, медики провели «все необходимые реанимационные мероприятия», но безуспешно. Источник RT заявил, что у Навального оторвался тромб. Официально причины смерти политика не названы.
Красноярцы начали нести цветы в память об Алексее Навальном вечером 16 февраля. Тогда очевидец рассказал журналисту «Проспекта Мира», что в цветочном павильоне на ближайшей остановке закончились гвоздики.
«Радует, что нас много. У памятника никто не задерживался, но люди постоянно приходили. В цветочном рядом закончились гвоздики».
17 февраля корреспондент «ПМ» также побывала на месте. Люди продолжают нести цветы и свечи.
За час к мемориалу подошли больше 40 человек.
В какой-то момент мужчина не смог сдержать слез.
Одна женщина сказала такие слова:
«Я россиянка и живу в России. И не хочу, чтобы умирали светлые, добрые, умные люди, умирали просто так. Он уже вошел в историю».
Около 12:10 к памятнику подъехала машина Росгвардии. Сотрудники сфотографировали людей и уехали.
В мусорном баке поблизости лежат вчерашние цветы, которые жители оставляли у мемориала.
Цветы в память о Навальном к памятникам жертвам политических репрессий несли люди в разных городах России и за границей. Часть людей задержали.