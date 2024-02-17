Красноярцы плачут и несут цветы в память о Навальном. Фоторепортаж

По информации УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. По заявлению ведомства, медики провели «все необходимые реанимационные мероприятия», но безуспешно. Источник RT заявил, что у Навального оторвался тромб. Официально причины смерти политика не названы.