prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2024, 06:35

Published 17 февраля 2024, 06:35

Modified 6 февраля, 05:38

Updated 6 февраля, 05:38

Красноярцы несут цветы к памятнику жертвам политических репрессий

Красноярцы плачут и несут цветы в память о Навальном. Фоторепортаж

17 февраля 2024, 06:35
Фото: prmira.ru.

Красноярцы несут цветы к памятнику жертвам политических репрессий

Сюжет
Смерть Навального
16 февраля в колонии № 3 на Ямале умер Алексей Навальный. После этой новости жители Красноярска, как и других городов и стран, начали нести цветы к памятникам жертвам политических репрессий.

По информации УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. По заявлению ведомства, медики провели «все необходимые реанимационные мероприятия», но безуспешно. Источник RT заявил, что у Навального оторвался тромб. Официально причины смерти политика не названы.

Красноярцы начали нести цветы в память об Алексее Навальном вечером 16 февраля. Тогда очевидец рассказал журналисту «Проспекта Мира», что в цветочном павильоне на ближайшей остановке закончились гвоздики.

Фото: prmira.ru
«Радует, что нас много. У памятника никто не задерживался, но люди постоянно приходили. В цветочном рядом закончились гвоздики».

17 февраля корреспондент «ПМ» также побывала на месте. Люди продолжают нести цветы и свечи.

Фото: prmira.ru

За час к мемориалу подошли больше 40 человек.

Фото: prmira.ru

В какой-то момент мужчина не смог сдержать слез.

Фото: prmira.ru

Одна женщина сказала такие слова:

«Я россиянка и живу в России. И не хочу, чтобы умирали светлые, добрые, умные люди, умирали просто так. Он уже вошел в историю».
Фото: prmira.ru

Около 12:10 к памятнику подъехала машина Росгвардии. Сотрудники сфотографировали людей и уехали.

Фото: prmira.ru

В мусорном баке поблизости лежат вчерашние цветы, которые жители оставляли у мемориала.

Фото: prmira.ru

Цветы в память о Навальном к памятникам жертвам политических репрессий несли люди в разных городах России и за границей. Часть людей задержали.

Читайте также:
Что говорят российские официальные лица о смерти Алексея НавальногоВ следственном комитете организовали проверку после смерти Навального
#София Штейнберг#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Памятник#Красноярский край#Росгвардия#Алексей Навальный#Цветы#Мемориал#Смерть Навального
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика