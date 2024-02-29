В Красноярске число зимних дней в режиме НМУ выросло в два раза. Смотрим инфографику

Posted 29 февраля 2024, 07:02
Published 29 февраля 2024, 07:02
Modified 3 февраля, 12:54
Updated 3 февраля, 12:54
Режим неблагоприятных метеорологических условий в Красноярске за эту зиму, начиная с 1 декабря прошлого года, объявляли 10 раз, в общей сложности красноярцы провели под «черным небом» 37 дней. Кроме того, в городе впервые за 7 лет объявляли режим НМУ 2 степени опасности — он действовал с 12 по 13 декабря.
Мы изучили данные Среднесибирского УГМС — за последние четыре года количество зимних дней под «черным небом» выросло почти в два раза. Так, зимой 2020–2021 года режим НМУ действовал в общей сумме 19 дней, а зимой 2023-2024 — уже 37.
Существенное разрастание режима НМУ произошло зимой 2022–2023 года, когда «черное небо» нависло над городом на 35 дней — в предыдущий зимний сезон «черных» дней было 26 (на девять меньше).
Этой зимой датчики общественников и властей фиксировали серьезное загрязнение даже в те дни, когда в городе не вводили режим НМУ. В Среднесибирском УГМС объяснили «ПМ» это тем, что они ориентируются на средний уровень загрязнения, а «какие-то превышения по ПДК — это не критерий» для введения режима.
Одной из причин могут быть слабнущие ветры. Начальник Гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Иван Гордеев рассказывал «ПМ», что с 2014 по 2022 год средняя скорость ветра в Красноярске снизилась на 20% — притом, что роза ветров за последние 60 лет практически не поменялась.
Причины этого явления метеоролог назвал как климатические, так и антропогенные — например, городскую застройку. Мы поговорили с экспертами, могут ли высотки влиять на движение воздушных масс. Мнения разделились: например, руководитель проектов Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлюта заявил «ПМ», что на территории, застроенной многоэтажками, количество штилей может достигать 60% и что современные районы с плотной застройкой становятся экологически опасными.
В то же время главный архитектор ТГИ «Красноярскгражданпроект» Антон Шаталов полагает, что высотки никакого влияния на качество воздуха не оказывают — в отличие от частных домовладений с автономным угольным или дровяным отоплением.
Корреспондент «ПМ» делал выездные замеры загрязнения в частном секторе Николаевки и Покровки — показания датчика IQAir AirVisual Pro зашкаливали. При этом планы по переводу частного сектора на электроотопление в Красноярске остаются на уровне обсуждений и, судя по всему, отодвигаются на второй план: федеральную субсидию по программе «Чистый воздух» собираются тратить на модернизацию печного отопления.
Впрочем, по оценкам экологов, доля частного сектора в общем количестве выбросов составляет от 4,2% до 14,41% — а 82,57% приходится на промышленные объекты. При этом экологический надзор периодически находит ранее неучтенные источники загрязнения.
Замглавврача одной из красноярских больниц на условиях анонимности рассказала «ПМ», что в крайнем случае долгое вдыхание загрязненного воздуха может привести к онкологии, астме и заболеваниям дыхательных путей.
«ПМ» попросил минздрав края дать комментарий о влиянии грязного воздуха на здоровье, однако там ответили, что «установление причинно-следственных связей» и НМУ — ответственность Роспотребнадзора.
Однако в Роспотребнадзоре «ПМ» сообщили, что они могут только давать рекомендации населению о том, как снизить вред здоровью в период НМУ