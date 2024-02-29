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Posted 29 февраля 2024, 07:02

Published 29 февраля 2024, 07:02

Modified 3 февраля, 12:54

Updated 3 февраля, 12:54

В Красноярске число дней в режиме НМУ зимой выросло в два раза за четыре года

В Красноярске число зимних дней в режиме НМУ выросло в два раза. Смотрим инфографику

29 февраля 2024, 07:02
Фото: Сергей Филинин.

В Красноярске число дней в режиме НМУ зимой выросло в два раза за четыре года

«Проспект Мира» подводит экологические итоги зимы в инфографике.

Режим неблагоприятных метеорологических условий в Красноярске за эту зиму, начиная с 1 декабря прошлого года, объявляли 10 раз, в общей сложности красноярцы провели под «черным небом» 37 дней. Кроме того, в городе впервые за 7 лет объявляли режим НМУ 2 степени опасности — он действовал с 12 по 13 декабря.

Фото: prmira.ru

Мы изучили данные Среднесибирского УГМС — за последние четыре года количество зимних дней под «черным небом» выросло почти в два раза. Так, зимой 2020–2021 года режим НМУ действовал в общей сумме 19 дней, а зимой 2023-2024 — уже 37.

Существенное разрастание режима НМУ произошло зимой 2022–2023 года, когда «черное небо» нависло над городом на 35 дней — в предыдущий зимний сезон «черных» дней было 26 (на девять меньше).

Фото: prmira.ru

Этой зимой датчики общественников и властей фиксировали серьезное загрязнение даже в те дни, когда в городе не вводили режим НМУ. В Среднесибирском УГМС объяснили «ПМ» это тем, что они ориентируются на средний уровень загрязнения, а «какие-то превышения по ПДК — это не критерий» для введения режима.

Почему экология становится хуже?

Одной из причин могут быть слабнущие ветры. Начальник Гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Иван Гордеев рассказывал «ПМ», что с 2014 по 2022 год средняя скорость ветра в Красноярске снизилась на 20% — притом, что роза ветров за последние 60 лет практически не поменялась.

Причины этого явления метеоролог назвал как климатические, так и антропогенные — например, городскую застройку. Мы поговорили с экспертами, могут ли высотки влиять на движение воздушных масс. Мнения разделились: например, руководитель проектов Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлюта заявил «ПМ», что на территории, застроенной многоэтажками, количество штилей может достигать 60% и что современные районы с плотной застройкой становятся экологически опасными.

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В то же время главный архитектор ТГИ «Красноярскгражданпроект» Антон Шаталов полагает, что высотки никакого влияния на качество воздуха не оказывают — в отличие от частных домовладений с автономным угольным или дровяным отоплением.

Корреспондент «ПМ» делал выездные замеры загрязнения в частном секторе Николаевки и Покровки — показания датчика IQAir AirVisual Pro зашкаливали. При этом планы по переводу частного сектора на электроотопление в Красноярске остаются на уровне обсуждений и, судя по всему, отодвигаются на второй план: федеральную субсидию по программе «Чистый воздух» собираются тратить на модернизацию печного отопления.

Впрочем, по оценкам экологов, доля частного сектора в общем количестве выбросов составляет от 4,2% до 14,41% — а 82,57% приходится на промышленные объекты. При этом экологический надзор периодически находит ранее неучтенные источники загрязнения.

Как «черное небо» влияет на здоровье

Замглавврача одной из красноярских больниц на условиях анонимности рассказала «ПМ», что в крайнем случае долгое вдыхание загрязненного воздуха может привести к онкологии, астме и заболеваниям дыхательных путей.

«ПМ» попросил минздрав края дать комментарий о влиянии грязного воздуха на здоровье, однако там ответили, что «установление причинно-следственных связей» и НМУ — ответственность Роспотребнадзора.

Однако в Роспотребнадзоре «ПМ» сообщили, что они могут только давать рекомендации населению о том, как снизить вред здоровью в период НМУ

  • Мы делали подборку жутких кадров «черного неба» и комментарев красноярцев из соцсетей. А вот тут фотограф, снял город с высоты птичьего полета в период НМУ.
  • Общественники публиковали данные по загрязнению воздуха в Красноярске за январь — почти половину месяца в городе были «побиты все уровни загрязняющих веществ».
  • В начале февраля автономные пункты наблюдения властей фиксировали пятикратное превышение загрязняющих веществ. При этом их датчиков нет в районах, где станции активистов фиксируют серьезные загрязнения.
  • В краевом минэкологии сообщили, что УГМС будет заранее сообщать предприятиям о возможном загрязнении воздуха с учетом погодных условий. Так власти надеются «не допустить формирования высоких концентраций загрязняющих веществ в приземном слое».
#Владислав Савончик#Экология#Красноярск#НМУ#Зима#Загрязнение воздуха
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