В Красноярске число зимних дней в режиме НМУ выросло в два раза. Смотрим инфографику

Этой зимой датчики общественников и властей фиксировали серьезное загрязнение даже в те дни, когда в городе не вводили режим НМУ. В Среднесибирском УГМС объяснили «ПМ» это тем, что они ориентируются на средний уровень загрязнения, а «какие-то превышения по ПДК — это не критерий» для введения режима.